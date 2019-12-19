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пятница, 20 декабря 2019 20:23

"Общество раскололось после выборов, его надо сшивать" - Пекарь

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&quot;Общество раскололось после выборов, его надо сшивать&quot; - Пекарь
Валерий Пекарь: Страну не сшить, если не начнем друг с другом говорить откровенно. Фото Мир брендов

В этом году выборы раскололи общество впервые не по географическому признаку, а по ценностному.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит предприниматель Валерий Пекар.

"Теперь общество надо сшивать. Это надо делать и физически - строить больше дорог, развивать внутренний туризм, и духовно", - объясняет он.

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По словам эксперта, во многих общественных организаций иссякла повестка дня.

"Например, одни занимались адвокацией реформ: писали законопроекты, продвигали их. Сейчас представители этих организаций в парламенте. Другие создавали социальные лифты для тех, кто хочет идти в политику или на госслужбу. Сейчас набор туда открыт. Гражданское общество требует переосмысления, новых моделей работы . Какие именно? Выскажу предположение. В Украине о многих темах не принято говорить. Например, как будем возвращать Донбасс и Крым, что с ними делать. Или про язык, идентичность. Есть исторические темы-табу. Страну не сшить, если не начнем друг с другом говорить откровенно. Одна из задач гражданского общества сейчас - сформировать пространство для такого диалога", - добавляет Валерий Пекар.

Полное интервью с Валерием Пекарем читайте в журнале "Країна" от 19 декабря.

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