Общество не дает Зеленскому согласиться на капитуляцию - Александр Хара

 
Ексклюзивы
1/5
Мама говорила: "Наташа, подумай, какая там зарплата. Как ты будешь жить?"
Мама говорила: "Наташа, подумай, какая там зарплата. Как ты будешь жить?"
1 Просмотров: 1305
Эксперт про Фокина и Кравчука в ТГК: Эти извлеченные из нафталина политики не отражают мнения общества
Эксперт про Фокина и Кравчука в ТГК: Эти извлеченные из нафталина политики не отражают мнения общества
2 Просмотров: 999
Дипломат: согласимся на уступки РФ - окончательно потеряем Донбасс и Крым
Дипломат: согласимся на уступки РФ - окончательно потеряем Донбасс и Крым
Просмотров: 693
Граница Украины с Беларусью может превратиться в место для прогулки российской армии
Граница Украины с Беларусью может превратиться в место для прогулки российской армии
Просмотров: 1512
Люди президента попытаются разбить ментовскую монополию Авакова
Люди президента попытаются разбить ментовскую монополию Авакова
Просмотров: 1332
Гарантии по депозитам вырастут: что изменится для банков и их клиентов
Гарантии по депозитам вырастут: что изменится для банков и их клиентов
Просмотров: 621
Изменение избирательного адреса: кабинетных очередей нет
Изменение избирательного адреса: кабинетных очередей нет
Просмотров: 153
Работу коллекторов хотят регулировать по-новому: что изменится для должников
Работу коллекторов хотят регулировать по-новому: что изменится для должников
Просмотров: 1530
Украина без копеек: стоит ли от них отказываться
Украина без копеек: стоит ли от них отказываться
Просмотров: 1701
Назвали продукты, которые в начале осени подешевеют
Назвали продукты, которые в начале осени подешевеют
Просмотров: 666
Фото
Все фото
6
4
3
3
3
&quot;Разруха и бродяги на территории&quot; - Екатерина Кухар раскритиковала положение дел в Хореографическом училище
"Разруха и бродяги на территории" - Екатерина Кухар раскритиковала положение дел в Хореографическом училище
Пляжи популярного азовского курорта неожиданно опустели
Пляжи популярного азовского курорта неожиданно опустели
&quot;Неизолированные&quot; - в Киеве сняли фильм о бездомных в условиях пандемии
"Неизолированные" - в Киеве сняли фильм о бездомных в условиях пандемии
История украинки, которую не эвакуировали из Уханя из-за собаки, завершилась любовью
История украинки, которую не эвакуировали из Уханя из-за собаки, завершилась любовью
Во Львове Лукашенко изобразили в виде таракана
Во Львове Лукашенко изобразили в виде таракана
Видео
Все видео
Россия везет военную технику в Беларусь. Украинские пограничники усиливают охрану на границе
Россия везет военную технику в Беларусь. Украинские пограничники усиливают охрану на границе
В ВСУ прошли соревнования на лучший танковый взвод
В ВСУ прошли соревнования на лучший танковый взвод
Эксперт про Фокина и Кравчука в ТГК: Эти извлеченные из нафталина политики не отражают мнения общества
Эксперт про Фокина и Кравчука в ТГК: Эти извлеченные из нафталина политики не отражают мнения общества
Дипломат: согласимся на уступки РФ - окончательно потеряем Донбасс и Крым
Дипломат: согласимся на уступки РФ - окончательно потеряем Донбасс и Крым
Опасная попытка: мужчина чуть не погиб, пытаясь сесть в тронувшийся поезд
Опасная попытка: мужчина чуть не погиб, пытаясь сесть в тронувшийся поезд
Интервью
1/5
"Аромат - это портал": Ксандра Осинина создает духи с запахом калины, янтаря и леса
"Аромат - это портал": Ксандра Осинина создает духи с запахом калины, янтаря и леса
Просмотров: 180
Украинцы сделали российскую продукцию менее конкурентной
Украинцы сделали российскую продукцию менее конкурентной
Просмотров: 2493
"Слуга народа" держится на Зеленском. Но на выборах им это не добавит
"Слуга народа" держится на Зеленском. Но на выборах им это не добавит
1 Просмотров: 702
"Мы уверенно идем к образовательной катастрофе" - образовательный эксперт Виктор Громовой рассказал о готовности школ к обучению в условиях пандемии
"Мы уверенно идем к образовательной катастрофе" - образовательный эксперт Виктор Громовой рассказал о готовности школ к обучению в условиях пандемии
Просмотров: 10044
Эксперт рассказала, как правильно воспитывать ребенка в неполной семье
Эксперт рассказала, как правильно воспитывать ребенка в неполной семье
Просмотров: 234
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
13 сентября 2020
Просмотров: 153
Не збрехав
– Морально розбитий. Не чекав такої ненависті, – пише Олег. Працює менеджером у рекламному агентстві. Місяць тому в нього ...
воскресенье, 13 сентября 2020 20:23

Общество не дает Зеленскому согласиться на капитуляцию - Александр Хара

  Комментировать
Общество не дает Зеленскому согласиться на капитуляцию - Александр Хара
Александр Хара: Мы не можем идти на компромиссы, которые вредят государственности, ради сохранения санкции. Фото: Тарас Подолян

"Минск" - чемодан без ручки. Не нужен, но отказаться не можем.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит эксперт по международным отношениям Александр Хара.

"Вокруг него создали определенную экосистему поддержки Украины. Мы не можем идти на компромиссы, которые вредят государственности, ради сохранения санкции. Однако это единственная площадка переговоров с РФ", - объясняет эксперт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Мир будет только тогда, когда вернем Крым" - международник

По его словам, Трехсторонняя контактная группа имеет более технический характер.

"Занимается полезными вещами, начиная с прекращения огня, отвода войск, заканчивая открытием какого-то пункта въезда-выезда. Но ТКГ не может делать глобальных вещей.

На капитуляцию Украины Зеленский не идет. С командой пытается делать шаги в этом направлении, видит общественную реакцию и дает заднюю", - добавляет Александр Хара.

Полное интервью с Александром Харой читайте в журнале "Країна".

Чтобы прекратить войну, нужно объявить всеобщую амнистию, провести выборы, решить вопрос особого статуса отдельных районов, а лучше - всего Донбасса, заявил заместитель главы украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Витольд Фокин.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Общество не дает Зеленскому согласиться на капитуляцию - Александр Хара». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
13
сентября

В прямом эфире раздали 276 автомобилей

Тысяча осужденных взяли под контроль тюрьму

Сооружение монумента Кобзарю поддержал президент США

Самое читаемое
Голые активистки Femen поддержали Беларусь
Голые активистки Femen поддержали Беларусь Просмотров: 42132
Гороскоп на 12-13 сентября: стоит ли бояться мистической даты
Гороскоп на 12-13 сентября: стоит ли бояться мистической даты
 Просмотров: 7722
Кравчук сдал того, кто требовал инспектирования наших позиций
Кравчук сдал того, кто требовал инспектирования наших позиций Просмотров: 6957
Сколько стоит и когда сдавать тест на коронавирус: Минздрав внес изменения
Сколько стоит и когда сдавать тест на коронавирус: Минздрав внес изменения Просмотров: 5859
Сексуальная блондинка: откровенные фото молодой спортсменки
Сексуальная блондинка: откровенные фото молодой спортсменки
11
 Просмотров: 5301
Общество
Я здесь живу: пользователей соцсетей возмутил предвыборный ролик Притулы
Я здесь живу: пользователей соцсетей возмутил предвыборный ролик Притулы Просмотров: 90
Петиция о ВСК по делу "вагнеровцев" собрала голоса
Петиция о ВСК по делу "вагнеровцев" собрала голоса Просмотров: 54
Гороскоп 14-20 сентября: в каких знаков все будет прибегать лучше всех
Гороскоп 14-20 сентября: в каких знаков все будет прибегать лучше всех
 Просмотров: 189
Протесты в Беларуси: против демонстрантов применили водяные пушки
Протесты в Беларуси: против демонстрантов применили водяные пушки Просмотров: 288
Участники АТО в виде котов: мурал в Краматорске вызвал скандал
Участники АТО в виде котов: мурал в Краматорске вызвал скандал Просмотров: 360
Больше всего комментируют
14
Рассказали, как Украина планирует возвращать Крым
8
Враги внутри страны. Не всем нужен мир – Ермак
6
Зеленского окружает огромное количество предателей и агентов России – Гордон
3
Дрон ОБСЕ зафиксировал на Донбассе тяжелое вооружение боевиков
2
Фокин отказался встречаться с парламентским комитетом - Качура
Голосов: 53185
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua