Общество не дает Зеленскому согласиться на капитуляцию - Александр Хара

Александр Хара: Мы не можем идти на компромиссы, которые вредят государственности, ради сохранения санкции. Фото: Тарас Подолян

"Минск" - чемодан без ручки. Не нужен, но отказаться не можем.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит эксперт по международным отношениям Александр Хара.

"Вокруг него создали определенную экосистему поддержки Украины. Мы не можем идти на компромиссы, которые вредят государственности, ради сохранения санкции. Однако это единственная площадка переговоров с РФ", - объясняет эксперт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Мир будет только тогда, когда вернем Крым" - международник

По его словам, Трехсторонняя контактная группа имеет более технический характер.

"Занимается полезными вещами, начиная с прекращения огня, отвода войск, заканчивая открытием какого-то пункта въезда-выезда. Но ТКГ не может делать глобальных вещей.

На капитуляцию Украины Зеленский не идет. С командой пытается делать шаги в этом направлении, видит общественную реакцию и дает заднюю", - добавляет Александр Хара.

Полное интервью с Александром Харой читайте в журнале "Країна".

Чтобы прекратить войну, нужно объявить всеобщую амнистию, провести выборы, решить вопрос особого статуса отдельных районов, а лучше - всего Донбасса, заявил заместитель главы украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Витольд Фокин.