"Общество долго будет отхаркивать последствия" - эксперт про мировой тренд популизма

Максим Стриха: мир становится непредсказуем. Принимают спонтанные и разрушительные решения. Фото: Тарас Подолян

Сегодня мир фактически стал перед необходимостью пересмотреть базовые принципы представительной демократии.

Об этом в интервью журналу "Країна" сказал ученый, заместитель министра образования и науки Максим Стриха.

"Более двух столетий люди считали, что большинство может принимать разумные решения, - если есть свободные медиа и избиратели могут получать сбалансированную информацию. Последние выборы показали, что это не совсем так", - объясняет эксперт.

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Он подчеркивает, что это не только наша проблема. Мы - просто в мировом тренде.

"Британия голосует за Брекзит, с которым страдает уже не один год. Америка выбирает Дональда Трампа. Мир становится непредсказуем. Принимают спонтанные и разрушительные решения, последствия которых общество долго может отхаркивать. Никто не знает, что будет с Британией после выхода из ЕС. Шотландия захочет выйти из нее, далее Северная Ирландия. И Соединенное королевство прекратит существование", - добавляет Максим Стриха.

Полное интервью с Максимом Стрихой читайте в журнале "Країна" от 8 августа.