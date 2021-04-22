Общественники требуют привлечь к ответственности Allseeds за доставку сои с ГМО в Украину

Компания Allseeds Group, по заказу которой в Украину прибыла крупная партия генетически модифицированной сои, должна быть привлечена к ответственности.

С таким требованием Конституционно-правовой конгресс обратился в Государственную таможенную службу, Мининфраструктуры, Комитет ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, народным депутатам.

Напомним, с марта Allseeds Group добивается растаможки судна Papa John с 51,5 тысячами тонн семян соевых бобов с запрещенными ГМО. Судно прибыло в порт "Южный" из Бразилии. Груз на борту предназначен для Allseeds Group: компании принадлежит завод по переработке масличных культур, расположенный на территории порта.

В Конституционно-правовом конгрессе заявляют: Закон Украины о ГМО запрещает производство и оборот ГМО, а также продукции с их использованием до государственной регистрации. По данным Госпродпотребслужбы, по состоянию на 1 апреля в Украине не зарегистрировано ни одного сорта сои с ГМО. Таким образом ввоз такой продукции на таможенную территорию Украины, включая реэкспорт, строго запрещен.

"Действия Allseeds — вопиющее нарушение законодательства Украины, которое должно получить соответствующую реакцию со стороны правоохранительных органов и органов, осуществляющих государственный надзор в растениеводстве и семеноводстве", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте КПК.

В организации также считают, что попытку Allseeds ввести запрещенный груз можно расценивать как посягательство на продовольственную безопасность Украины, а также на биологическую и генетическую безопасность сельскохозяйственных растений.

"Растаможка груза сои ГМО также станет дискредитацией усилий государственной власти в сфере борьбы с контрабандой и оборотом запрещенных веществ", — считают в КПК.

Allseeds Group добивается растаможки судна Papa John с марта. Фото: kpkinfo.com

Организация требует от ГТС, Мининфраструктуры, профильного комитета и депутатов не допустить ввоз запрещенных ГМО в Украину, усилить таможенный контроль над импортом семян в страну, а также привлечь к ответственности получателя груза Allseeds Group в соответствии с законом. В КПК также заверили, что продолжат мониторинг ситуации и информирование общественности о дальнейших шагах профильных органов.