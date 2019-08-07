Обозначат аллергены и количество льда: что изменят новые правила маркировки продуктов

В Украине начали действовать новые правила маркировки пищевой продукции Фото: 24

6 августа в Украине начали действовать новые правила маркировки пищевой продукции. Закон "Об информации для потребителей относительно пищевых продуктов" приняли 7 июня 2018-го года.

Шрифт на упаковках отныне будет четким, разборчивым и контрастным. Обязательная информация о продукте должна предоставляться на украинском языке, буквами высотой более 1,2 мм. Перевод - по желанию производителя. Производители должны избрать для букв контрастный цвет и убрать все картинки или другие графические элементы, которые мешают читать. Ингредиенты-аллергены будут выделены отдельно шрифтом или цветом. При этом незначительное содержание ГМО можно не указывать. Не нужно будет указывать и калории для продуктов, которые не подвергались переработке.

На этикетках запретят указывать ложную информацию, а за обман будут штрафовать. Отсутствие информации о аллергене - штраф 125 тыс. грн. Указанная неполная информация, но без угрозы для жизни - 20 тыс. грн. Изменена информация на этикетке или обман покупателя - штраф 62 тыс. грн. При этом ответственность для супермаркетов за неправильную маркировку не предусмотрена.

Узнать состав купленного потребителю теперь можно везде. Если продукт фасованный в супермаркете, то состав должен быть указан на мешке, пакете или на отдельном стенде рядом. Масса продуктов, покрытых ледяной глазурью, будет указываться без учета льда.

Срок годности будут указывать по-новому. Для скоропортящихся продуктов оставят маркировки "использовать до", а для остальных - минимальный срок годности. Это дата, после которой продукт все еще можно употреблять, но он уже может изменить свои характеристики. На рыбе и мясе должны указывать, размораживали ли их. Совсем не указывать срок годности могут на свежих фруктах и ​​овощах, винах и ликерах, хлебобулочных и кондитерских изделиях, а также на соли, сахаре и уксусе.

Правила производители будут внедрять постепенно. На это есть три года.

"На рынке продовольственных товаров имеем такую ​​ситуацию, что 40 процентов продукции - подделка. Маркировка не соответствует содержанию упаковки. Но государство ничего не делало. Сейчас заработал закон, который усилит ответственность производителя", - рассказывает Максим Несмеянов, директор Союза защиты прав потребителей

Какие из этих изменений - более важны для потребителя, больше для него изменят?

Новые правила требуют от производителя указывать, сколько воды в замороженном продукте. До этого ничего подобного не было. Потребитель покупал воду почти по цене мяса. Замечательная норма о минимальном размере шрифта. Раньше я видел такие товары, где вместо букв были капельки краски. Новый шрифт маловат, но уже шаг в направлении положительных изменений. Хорошо, что теперь все будут выделять аллергены, плохо - каждый сам будет решать как. Не существует универсального правила для всех. А потребитель должен знать, что именно искать.

Есть еще недостатки в новых правилах?

Представим, что производитель создал сардельки. Они продаются в вакууме. В магазине он открывается и товар отпускают поштучно. Так же с сыром - головку разрезают на куски, а потом их продают. Согласно закону производитель не обязан указывать, от этого уменьшится ли срок реализации продукции или нет. А эта информация нужна и потребителю, и реализатору. Новый закон этого не предусмотрел. Удивляют нормы о минимальном сроке реализации. Неизвестно, что становится с товаром после его окончания, остается ли он с теми же качественными характеристиками. Осталось понятие "употребить до", но в самом документе его не раскрыли. Описывают его, как предельный срок реализации. На упаковке написано "употребить до 9 сентября 2019-го", но не понятно включая этот день ​​или до его наступления. Срок реализации могут не указывать на некоторых продуктах. Среди них кондитерские изделия, которые могут портиться быстро. Если срок хранения более года, то дату производства теперь можно не указывать, только месяц и год. Как следствие, товар может иметь почти месяц непонятное качество. Закон нужно дорабатывать.

Есть ли выгода для производителя уклоняться от соблюдения этих правил?

Те производители, которые заботились о своем имидже и раньше, новых правил тоже будут придерживаться. Будут держать еще более жесткий контроль. Те, кто подделывал продукцию - на них не будет обращать внимания. Ничего не изменится. В Киеве на Подольской оптовой базе, на Волынской сейчас продают продукцию с маркировкой, на которой не указана даже дата изготовления. Таким производителям безразлично здоровье потребителя. Они торгуют до конца, только чтобы получить выгоду. А отъедьте немного от столицы, половина таких продуктов лежат на полках небольших магазинов. И колбаса, обозначенная выше сортом, дай Бог, первого, а может и хуже. Главное, чтобы государство начало контролировать ситуацию, а не только писать законы.

Кто будет следить за соблюдением правил?

Следить должна Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей. Но она работает недостаточно эффективно. Если проверка запланирована на декабрь 2019-го, то в декабре прошлого года производитель уже о ней знал. Поэтому плановые проверки не эффективны. Внеплановые тоже вызывают сомнение, так как их результатов потребитель не видит. Ввели новые штрафы за нарушение санитарных норм, безопасности продукции. Но ситуация на рынке лучше не становится, потому что проблема в контролирующем органе. Данных своих расследований и экспертиз они не публикуют.

Если покупатель обнаружил нарушения, что должен делать, куда обращаться?

Покупатель может обратиться в Госпотребслужбу. Но что именно произойдет после его жалобы - неизвестно. До сих пор особо ничего не менялось. Я уже проверил несколько магазинов - пока никаких изменений. Поэтому надо ждать, пока службу реформируют.

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