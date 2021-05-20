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четверг, 20 мая 2021 13:27

Обострятся мигрени и боли в желудке - медицинский гороскоп на 20 мая

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Обострятся мигрени и боли в желудке - медицинский гороскоп на 20 мая
Реже смотрите новости. Волнения могут перерасти в серьезный нервный срыв. Фото: pixabay.com

20 мая будет беспокоить изжога. Не провоцируйте воспалительных процессов в желудочно-кишечной системе. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Иммунитет будет ослабленным, - говорит астролог. - Плохое самочувствие будет преследовать из-за изменения погодных условий. Не допускайте высокого давления. Может беспокоить боль в желудке. Неподходящее время для гастрономических экспериментов. Реже смотрите новости. Волнения могут перерасти в серьезный нервный срыв. Будут беспокоить мигрени. Внимания потребует сердечно-сосудистая система. Отложите операции на сосудах".

Овен

Длительное волнение может спровоцировать сердечный приступ. Не переживайте из-за мелких неурядиц. Поддерживайте оптимистичный настрой.

Телец

В этот день печень особенно уязвима. Больным холециститом стоит следить за соблюдением рекомендаций врача. Будьте осторожны во время приема антибиотиков.

Близнецы

Уделите достаточно времени уходу за волосами. Оно потребует подпитки. Усиливается ломкость ногтей. Берегите свой маникюр.

Рак

Будет наблюдаться ослабление остроты зрения. При длительной нагрузке может возникать ощущение песка в глазах. Наложите вечером компресс на веки.

Лев

Заложенный нос будет мешать работать. Может возникать головная боль. Отнеситесь серьезно к лечению насморка. Мало лишь избавиться от симптомов.

Дева

Самое время заняться коррекцией фигуры. Совместите физические упражнения с корректирующими кремами и массажем. От пирожных желательно отказаться.

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Весы

Замедляются процессы выведения шлаков из организма. Могут возникать симптомы интоксикации. Будьте осторожны с приемом фармпрепаратов.

Скорпион

Продолжается период повышенного уровня плодородия организма. Избегайте случайных половых контактов. Это может закончиться беременностью.

Стрелец

Двигайтесь осторожно. Берегитесь вывиха суставов. Хорошее время для начала курса восстановительной терапии у мануального терапевта.

Козерог

Берегите кожу рук от контакта со средствами бытовой химии. Возможно появление пятен и мелких язв на руках. Хуже будут чувствовать себя астматики.

Водолей

Остерегайтесь кишечных инфекций. Хорошо обрабатывайте продукты перед приготовлением блюд. Варите яйца в крутую. Не пейте сырой воды.

Рыбы

Прислушайтесь к работе сердца. Дозируйте физические нагрузки. Может возникать аритмия, беспокоить одышка.

Во второй половине мая хорошо будет вестись строителям и тем, кто работает с огнем и металлом.

Автор: Gazeta.ua
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Дата
20
мая

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