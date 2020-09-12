Обострение ситуации с Covid-19: Степанов обратился к украинцам

Фото: kmu.gov.ua

Министр здравоохранения Максим Степанов предупредил, что при нынешней тенденции заболеваемости коронавирусом количество новых больных в сутки может превысить 4 тысячи человек.

"Исходя из того, с какой скоростью мы перевалили за 2 и 3 тысячи (новых инцицированных в сутки) с одной стороны, а с другой – легкомысленное отношение ко всем правилам новой реальности, которые установлены в государстве, мы идем не по самому хорошему сценарию, мягко говоря. С такой же скоростью мы можем перейти 4 тысячи", – сказал Степанов в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" .

По словам министра, при таком сценарии развития ситуации в стране больницы начнут заполняться, и нагрузка существенно вырастет.

Степанов призвал украинцев придерживаться противоэпидемических правил.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине заканчиваются тесты на коронавирус

"Единственная просьба, о которой я прошу уже около пяти месяцев каждое утро, – и это не обязательство перед государством или правительством, а перед самым собой и своими близкими, – просто придерживаться правил. Они простые. Таким образом мы уменьшим количество людей, которые будут заболевать каждый день, количество госпитализаций, и вы будете уверены, что наша медицинская система сможет предоставлять помощь", – отметила глава Минздрава.

Утром 11 сентября в Украине официально было подтверждено 148 756 случаев коронавирусной инфекции. Из них 3144 – обнаружены за прошедшие сутки, что стало новым "рекордом" по суточному приросту. От Covid-19 в стране умерли уже 3076 человек (+53 за сутки), а 67 005 пациентов (+1128) полностью побороли болезнь.