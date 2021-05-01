Обновили список карантинных зон: количество "красных" областей уменьшилась до семи

На "красном" уровне — осталось уже семь регионов: Житомирская, Запорожская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая и Черниговская области Фото: pixabay.com

Министерство здравоохранения обновило карантинные зоны в Украине.

Количество "красных" регионов уменьшилось до семи, сообщили на сайте МОЗ 1 мая.

На "красном" уровне — осталось уже семь регионов: Житомирская, Запорожская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая и Черниговская области.

Количество "желтых" регионов возросло до десяти. С сегодняшнего дня, 1 мая, на этот уровень карантина перешли Киев, Киевская и Николаевская области. Кроме этих трех регионов, ограничения "желтой" зоны действуют в Винницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Одесской, Херсонской и Черновицкой областях.

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В них уменьшается количество COVID-госпитализаций. Наибольшие цифры до сих пор в Хмельницкой области: сегодня — 80,7. Вчера показатель был — 84,7. В "желтом" Киеве показатель составляет 47,9. Норма — 60 на 100 000 населения.

В "оранжевой" зоне — восемь регионов — Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Кировоградская, Луганская, Ровенская, Тернопольская и Черкасская области.

За прошедшие сутки, 30 апреля, в Украине обнаружили 8549 новых случаев COVID-19, умер 351 больной, выздоровели 14 956 человек.