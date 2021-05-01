8549 новых случаев COVID-19: ситуация с коронавирусом за последние сутки

30 апреля против COVID-19 было привито 49 985 человек Фото: pixabay.com

За прошедшие сутки, 30 апреля, в Украине обнаружили 8549 новых случаев COVID-19, умер 351 больной, выздоровели 14 956 человек.

О этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

Госпитализированы в пятницу 3051 человека.

Среди новых заболевших – 374 ребенка и 145 медработников.

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За сутки совершено 83 336 тестирований, в частности методом ПЦР – 37 455, методом ИФА – 13 016, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 32 865.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (745), Харьковской (730) областях, г. Киев (671), Донецкой (570) и Черкасской (537) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:

м. Киев - 671 случай / 6911 прививок;

Винницкая область - 196 случаев / 2369 прививок;

Волынская область - 185 случаев / 447 прививок;

Днепропетровская область - 745 случаев / 3504 прививки;

Донецкая область - 570 случаев / 3015 прививок;

Житомирская область - 218 случаев / 1287 прививок;

Закарпатская - 129 случаев / 548 прививок;

Запорожская область - 405 случаев / 1612 прививок;

Ивано-Франковская область - 131 случай / 219 прививок;

Киевская область - 433 случая / 3735 прививок;

Кировоградская область - 173 случая / 1434 прививки;

Луганская область - 157 случаев / 531 прививки;

Львовская область - 448 случаев / 1273 прививки;

Николаевская область - 245 случаев / 2176 прививок;

Одесская область - 454 случая / 1660 прививок;

Полтавская область - 385 случаев / 2980 прививок;

Ровенская область - 291 случай / 1158 прививок;

Сумская область - 188 случаев / 1912 прививок;

Тернопольская область - 200 случаев / 1013 прививок;

Харьковская область - 730 случаев / 4938 прививок;

Херсонская область - 187 случаев / 1341 прививки;

Хмельницкая область - 446 случаев / 1084 прививки;

Черкасская область - 537 случаев / 2807 прививок;

Черновицкая область - 98 случаев / 620 прививок;

Черниговская область - 327 случаев / 1411 прививок.

30 апреля против COVID-19 было привито 49 985 человек.

В Украине ожидают увеличения количества зараженных коронавирусом после майских праздников. Вспышка может произойти через три-четыре недели. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов. Добавил, что соблюдение карантина в храмах, проведение богослужений в онлайн-режиме позволят избежать роста заболеваемости в период майских праздников.