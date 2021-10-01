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суббота, 02 октября 2021 07:00

Обновили прогноз на первые выходные октября

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В выходные большая часть Украины будет подмерзать ночью из-за заморозков на почве, а кое-где и в воздухе.

Дискомфорта днем добавит сильный ветер на западе, в Крыму, Приазовье и на Луганщине, сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"Выходные обещают хорошие синоптические условия - надо лишь одеться согласно прогнозу. Важно знать, укроет ли небо тучами ночью, потому что плотная облачность мешает проникновению морозов. Облачность ожидается над западной частью, а, следовательно, и заморозки там наименее вероятны. Украинские моря еще теплые после лета. Они медленно охлаждаются, поэтому прибрежные районы также будут избегать холода", - говорится в сообщении.

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Автор: facebook.com/tala.didenko
  Прогностическая карта облачности в Европе
Прогностическая карта облачности в Европе

Дебютными октябрьскими днями максимально ожидается +11...16°C, а в западных областях будет в пределах +14...18°C. К комфортным градусам, присоединится повышенное атмосферное давление, сухая погода, солнце и утренние туманы.

В субботу-воскресенье дождя в столице не будет. Днем в Киеве предполагаются +15°C. Ночью ожидается понижение температуры до +1...4°C.

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2-3 октября почти во всех регионах Украины ожидаются заморозки. Температура воздуха снизится повсюду, кроме западных областей и побережья морей. На поверхности почвы и местами в воздухе 0...-5°C.

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