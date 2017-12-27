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среда, 27 декабря 2017 18:17

Обмен пленными: опубликованы фамилии освобожденных украинцев

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Обмен пленными: опубликованы фамилии освобожденных украинцев
Названы фамилии освобожденных украинцев. Фото Рейтерс

27 декабря состоялся обмен заложниками между официальным Киевом и представителями так называемых ДНР и ЛНР.

Всего освободили 74 украинца. Со стороны Украины было передано 238 граждан, пишет телеканал "Прямый".

Среди 74 заявленных украинцев, 16 находились в плену луганских террористов, еще 58 - в плену донецких боевиков.

В общем Украина должна была передать боевикам 306 человек, однако часть из них отказалась возвращаться на оккупированные территории.

Фамилии освобожденных украинцев, о которых известно на это время:


Абрамов А. А.
Арбузов А. И.
Ахмеров. А. А.
Бердник Д. А.
Белов Ю. С.
Бесараб А. Ф.
Богдан В. С.
Бучок В. М.
Виндюк А.В.
Рощинская Г. Л.
Гашпор К. В.
Герасименко Н. Н.
Гладкий С. В.
Голиков А. А.
Гулька В. М.
Даркин А. В.
Иову М. М.
Казначеев Е. Г.
Калина А.
Кириченко А.
Кодьман А.
Козловский И.
Кононенко Е. М.
Кононенко И. М.
Костенников А. Т.
Канарский А. Г.
Коць Л. Г.
Кусков А. А.
Кушпиль А. А.
Лазаренко О. Ю.
Левашов Д. А.
Любчук В. П.
Ляса И.
Морозов А.
Неделяев Е. В.
Недосекин В.Б.
Новицкий А. С.
Овчаренко В. В.
Олейник О.
Петрачкова А. Г.
Политова А. П.
Попов А. В.
Радовец В. Н.
Радулов С. М.
Сапожников И.В.
Симоненко Е. В.
Сычев Л. Н.
Синченко Г. А.
Соболев М. В.
Старченко С.И.
Тиренко И. В.
Юрабш П. В.
Фомичев В. И.
Храмых А. Н.
Чмерук А.В.
Чулга А. Н.
Чуденцов Е.
Швайко В. Ю.
Яковенко И. С.

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Освобожденных пленных ожидают в аэропорту в Харькове в течение ближайшего часа. Сообщается, что они должны вылететь из Краматорска. Отмечается, что после торжественной встречи, освобождены ребята пересядут на самолет, прилетевший за ними из Киева и уже в столице они наконец встретятся с родственниками и близкими.

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