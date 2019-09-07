Обмен пленными начался - вживую

Процесс обмена пленными уже начался. Из московского СИЗО уже выехали автобусы. В офис уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека утром съезжаются родственники находящихся в России граждан Украины.

На месте уже присутствуют дочь и сестра Олега Сенцова, родственники Евгения Панова и Алексея Сизоновича, передает "Радио Свобода".

"Еще не верю. Пока не увижу - не поверю ", - сказала в комментарий Крим.Реалии мама Евгения Панова Вера Котелянец.

Из московского СИЗО "Лефортово" выехали два автобуса с украинскими моряками. Автобусы с сопровождением полицейского кортежа выехали в 8:45.





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