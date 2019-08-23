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пятница, 23 августа 2019 10:21

Обмен пленными: Москалькова прибыла в Киев

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Обмен пленными: Москалькова прибыла в Киев
Перед журналистами Москалькова еще не появлялась. Фото: РБК

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова уже находится в Киеве.

Об этом сообщили в пресс-службе омбудсмена, пишет "Интерфакс".

"Сегодня ночью Татьяна Николаевна вылетела в Киев, находится сейчас там", - заявили в пресс-службе.

Цель визита Москальковой не назвали.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Государственных изменников отдадут России в обмен на политзаключенных

В течение недели правозащитники сообщают, что украинских политзаключенных свозят с мест отбывания наказания в московское СИЗО "Лефортово". Позже российские СМИ начали писать о возможном обмене пленными по формуле "33 на 33". Предварительно называли дату обмена 28-29 августа.

По информации СМИ, украинский омбудсмен Людмила Денисова уже пребывает в Москве.

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