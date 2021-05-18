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вторник, 18 мая 2021 19:40

Область попала в оранжевую зону карантина

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Область попала в оранжевую зону карантина
Донецкая область попала в оранжевую зону. Фото: pexels.com

Донецкая область попала в оранжевую зону карантина.

Там превышена норма процента от эпидемического порога на 101,5%, сообщает Минздрав.

Все остальные области находятся в желтой зоне.

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В Киеве, Винницкой, Закарпатской, Киевской, Николаевской и Полтавской областях процент эпидпорога соответствует зеленой зоне. В Винницкой зеленой зоне соответствует коэффициент обнаружения инфицирования.

Во вторник, 18 мая, в Украину прибыла вторая партия вакцины от коронавируса производства Pfizer. Спецрейс доставил 122 850 доз препарата.

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Дата
18
мая

Украина чтит память жертв геноцида крымскотатарского народа

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