Донецкая область попала в оранжевую зону. Фото: pexels.com

Донецкая область попала в оранжевую зону карантина.

Там превышена норма процента от эпидемического порога на 101,5%, сообщает Минздрав.

Все остальные области находятся в желтой зоне.

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В Киеве, Винницкой, Закарпатской, Киевской, Николаевской и Полтавской областях процент эпидпорога соответствует зеленой зоне. В Винницкой зеленой зоне соответствует коэффициент обнаружения инфицирования.

Во вторник, 18 мая, в Украину прибыла вторая партия вакцины от коронавируса производства Pfizer. Спецрейс доставил 122 850 доз препарата.