Донецкая область попала в оранжевую зону карантина.
Там превышена норма процента от эпидемического порога на 101,5%, сообщает Минздрав.
Все остальные области находятся в желтой зоне.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Коронавирус в Украине: где больше всего больных за последние сутки
В Киеве, Винницкой, Закарпатской, Киевской, Николаевской и Полтавской областях процент эпидпорога соответствует зеленой зоне. В Винницкой зеленой зоне соответствует коэффициент обнаружения инфицирования.
Во вторник, 18 мая, в Украину прибыла вторая партия вакцины от коронавируса производства Pfizer. Спецрейс доставил 122 850 доз препарата.
×
Комментарии