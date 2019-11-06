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среда, 06 ноября 2019 09:27

Обещают дожди, штормовой ветер и понижение температуры

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Обещают дожди, штормовой ветер и понижение температуры
Ожидают ухудшения погоды. Фото: facebook

6 ноября ожидают дожди на западе Украины. 7 и 8 ноября обещают снижение температуры.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Сегодня в течение дня в большинстве областей будет +15... +20°C, на юге до +22°C. В западных областях ожидается +10... +16°C.

"Ветер - с юго-запада, еще порывистый, на левобережье даже с штормовыми порывами. В Киеве 6 ноября существенных осадков маловероятны, +16... +18 градусов. 7-8 ноября - незначительно похолодает, а уже в выходные температура воздуха снова повысится", - уточнила Диденко.

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6 ноября - день споров. Молодежи трудно будет найти общий язык со старшим поколением. Ссоры не утихнут. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

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06
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