Обещания и ссоры: что запрещено делать 16 декабря

Молчание 16 декабря принесет успех Фото: uduba.com

16 декабря для достижения успеха нужно побольше молчать. Сегодня отмечают день Иоанна Молчальника.

Об этом пишет Канал 24.

Этот святой в детском возрасте начал изучать Священное писание. После смерти родителей все свое наследство раздал нуждающимся и сделал пожертвования на строительство храмов. В Иерусалиме Иоанн принял обет молчания, на некоторое время поселился в пустыне, где жил в одиночестве 9 лет, питаясь только травами. Получив от Бога дар целителя, Иоанн постоянно помогал больным людям, исцеляя их силой молитвы.

По древним преданиям верили, что тому, кто будет немногословен этого дня - вскоре улыбнется удача.

Что запрещено делать 16 декабря

1. Не вникать в конфликты с мужем или женой. Если поссориться этого дня, то ссоры будут продолжаться в течение года.

2. Не петь и не кричать.

3. Не выходить из дома от полуночи до трех часов ночи. В это время бурлит нечисть и это наиболее опасный период для человека.

4. Не рассказывать никому о себе, чтобы в будущем избежать слухов.

5. Не давайте никому этого дня обещание. Скорее всего, вы ее не сможете выполнить.

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Народные приметы на 16 декабря:

Снегирь 16 декабря чирикает под окном - ждите оттепели.

Наблюдаете падение звезд - ждите стужи.

Кошка жмется к батарей - к морозу.

Кошка умывается и вылизывает лапки - погода вскоре будет теплой и солнечной.

Шведские ученые из Лундского университета обнаружили, что риск инфаркта миокарда не связан со спортивными мероприятиями и пасхальным неделей. Результаты исследования опубликовали в журнале The BMJ. В исследовании проанализировали данные более 283 тыс. случаев сердечных приступов 16 лет. Скорее всего, это связано с повышенным эмоциональным напряжением в праздники.