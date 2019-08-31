Обещали должность в Укроборонпроме: мошенники требовали от имени Зеленского $ 570 тыс. взятки

Преступники представлялись доверенными лицами президента Владимира Зеленского. Фото: Facebook

В Киеве задержали мошенников, которые представившись доверенными лицами президента, требовали взятку от бывшего экс-чиновника за содействие в назначении на руководящую должность в Укроборонпром.

По предварительным данным, преступная группа состояла из четырех человек, задержать удалось двоих. Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Богдан в Facebook.

"Мы взяток не берем. Все изменилось! Группа мошенников, представившись доверенными лицами президента, требовали от бывшего сотрудника ГП "Укрспецэкспорт" передать им 570 тыс. долларов за решение вопроса о назначении его на руководящую должность в государственный концерн "Укроборонпром". Группа, возможно , состояла из четырех человек. Задержали двух человек", - рассказал он.

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Задержание преступников произошло в Киеве, в сквере у фонтана в районе ул. Шелковичной.

"Месяц разводили человека, он почувствовал, что мошенники, обратился с заявлением в СБУ, работали месяц, все киевские, представлялись один помощником главы офиса, другой руководителем департамента", - отметил Богдан.

Новоизбранный генпрокурор Руслан Рябошапка пообещал интенсивно бороться с коррупцией. По его словам, задержания коррупционеров из числа топ-чиновников будут каждую неделю.