На выходные объявили штормовое предупреждение. Фото с открытых источников.

Синоптики объявили штормовое предупреждение.

8 июня на большей части территории страны ожидаются кратковременные дожди, грозы. Днем в западных, центральных, Одесской, Сумской и Харьковской областях местами град и шквалы 15-20 м/с.

Ветер восточный и юго-восточный 5-10 м/с. Температура ночью +13...18°С. На морском побережье +21°С ночью, +26...31°С днем.

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В западных областях до +28°С, сообщает Укргидрометцентр.

На выходных в Украине будет дождь.

В субботу ночью на севере будет прохладно. До +9°С. На остальной территории +12...17°С. Днем температура +25...30°С. В воскресенье, 9 июня, ночью на севере до +9°С. Днем во всех регионах Украины синоптики передают +22...30°С. Местами кратковременные грозы.

Фотограф Эммануэль Коуэни путешествует по разным странам, показывая особую красоту уличных пейзажей. Он живет и работает в канадском городе Квебек. Любит в свободное время ездить в новые города и страны.