Объявили сбор денег на реставрацию сожженного костела в Киеве

Пожар в костеле в Киеве: начали собирать деньги на реставрацию. Фото: pravda.com.ua

В Украине объявили сбор денег на реставрации костела Св. Николая после пожара. Для этого могут потребоваться десятки миллионов гривен.

Об этом пишет в Телеграмм министр культуры Александр Ткаченко.

"Мы понимаем, что полное восстановление костела стоить десятки миллионов гривен. Так же как и восстановление органа. Со всей страны получаем сообщения и звонки с предложениями помощи", - написал министр.

Часть суммы на работы уже пообещали выделить руководители украинских компаний и банков. Речь идет о намерении передачи по 1 млн грн на восстановление.

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Ткаченко также добавил к своему посту банковский счет Национального дома органной и камерной музыки, которая занимается сбором средств для реставрации костела.

Пожар в костеле Святого Николая в Киеве возник во время репетиции на органе. Основная версия - возгорание электропроводки в корпусе инструмента. Пожар начался во время репетиции на всемирно известном органе. С органа пошел дым, а затем его охватило пламя. К сожалению сотрудники учреждения культуры не вызывали спасателей сразу после возникновения пожара, пытаясь его потушить самостоятельно. Были потеряны драгоценные минуты.