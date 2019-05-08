Объяснили, почему в Украине низкий уровень качества жизни

Людмила Черенько: "На улицах становится больше дорогих авто. Но это не значит, что большинство людей стали лучше жить". Фото с сайта fdlx.com

В рейтинге качества жизни Украина попала в последнюю деcятку стран.

Украина оказалась на 62 месте. Всего в списке 71 страна. Об этом говорится в результатах исследования сервиса Numbeo.

На ступеньку выше в рейтинге оказался Таиланд, ниже - Гонконг. Во всех 3 странах индекс качества жизни незначительно превышает 100 (в Украине, например, 102,34). А вот у лидера списка Дании балл вдвое выше - 198,57.

Исследователи отдельно оценивали покупательную способность стран, их безопасность, здравоохранение, стоимость жизни, доступность недвижимости, транспорт, загрязнение и экологию. Хуже всего дела оказались с покупательной способностью (32,72 балла), стоимостью жизни (27,94) и транспортом (14,35).

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В прошлогоднем рейтинге Украина была на 72 месте, а в 2017-м - на 59.

- Часто для составления рейтингов, где оценивают много стран, используют устаревшие данные, - говорит Людмила Черенько, социолог Института демографии и социальных исследований имени Михаила Птухи. - Потому что полная информация за прошлый год будет только в августе. То есть сейчас есть необходимые данные только за 2017-й. А если нужна объективная информация для международного рейтинга, могут использовать и за 2016-й.

Почему у Украины такой низкий показатель?

Война снижает уровень безопасности Украины. Также до сих пор ощутимо влияние обвала гривны в 2014-2015-х. По другим показателям все стабильно. С 2017-го ситуация с покупательной способностью начала улучшаться, хотя в рейтинге другие данные по вышесказанным причинам. Так же и с транспортом. Низкая оценка может быть связана со сравнительной характеристикой с другими странами. Это не первая проблема для нас. Людей больше беспокоят доступность услуг здравоохранения, покупательная способность и другие социальные проблемы.

Как улучшить позицию в рейтинге?

Не нужно мериться и доказывать другим, что мы лучше. Все это - игрушки. Власти должны заниматься этим не для рейтингов. Тем более, любая статистическая погрешность может изменить позицию сразу на 10 мест. Для любой страны рейтинг должен быть ориентиром. Это просто интересно сравнить. Можно увидеть еще раз проблемы, которые есть. Хотя власти и так знают о них.

Что мешает быстрее и заметнее делать лучше жизнь в Украине?

Уровень экономики не решает все вопросы. Однако многое от него зависит. Когда растут доходы, людям проще обеспечивать себя всем необходимым и не надеяться на государство. Сейчас у нас 2-3% роста уровня экономики. Это мало. Но даже если темпы ускорятся, этого в ближайшее время будет недостаточно для бедных слоев населения. Когда растут доходы, людям проще обеспечивать себя всем необходимым и не надеяться на государство Видим, что на улицах становится больше дорогих авто. Но это не значит, что большинство людей стали лучше жить. Проблема не только в налоговой системе, но и в теневой экономике. Это мешает делать распределение денег более справедливым.

Война приостанавливает повышение уровня жизни?

Большие бюджетные средства идут на содержание армии, вооружение. Это минус для социальных расходов, ведь деньги могли бы пойти на другие цели. Также значительные территории не развиваются. Речь идет о тех, на которых идет война или существует такая угроза. Внутренний валовой продукт от этого становится меньше. Из истории знаем, что во время войны активно развивается промышленность, становится больше рабочих мест. Пока рано анализировать, имела ли такие результаты война на Донбассе.

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Можно ли спрогнозировать, как мы будем жить через 5-10 лет?

С прагматично-оптимистической точки зрения - лучше. За годы независимости нам всегда не хватало длительного улучшения уровня жизни. Если не внутренние, то были внешние факторы, которые приостанавливали процесс. Если так будет и дальше, то к 2025-му сможем вернуться к уровню качества жизни 2007-го За последние 2-3 года украинская экономика начала двигаться вверх. Если так будет и дальше, к 2025-му сможем вернуться к уровню качества жизни 2007-го. Тогда он был самым высоким за нашу историю. В 2008-м Украину затронул финансовый кризис, показатели стали хуже. В 2009-м произошел полный обвал экономики, а в 2010-2012-х - стагнация. Новый кризис начался в 2013-м. Все эти годы мы не двигались вперед, ведь находились в кризисных обстоятельствах. Хочется верить, что будет лучше.

Украина опустилась на ступеньку в индексе свободы СМИ в мире по состоянию на 2019-й. Его обнародовала международная правозащитная организация "Репортеры без границ". Правозащитники считают, что наиболее серьезными вызовами для свободы слова в Украине остаются слежение или препятствование работе журналистов-расследователей с применением насилия.