Объяснили, почему сняли арест с "вертолетной площадки" Януковича

Дзеркало тижня Киев: сняли арест с "вертолетной площадки" Януковича

Киевский апелляционный суд отменил арест конгрессно-выставочного центра "Парковый", который называют вертолетной площадкой президента-беглеца Виктора Януковича.

Суд отменил решение от 5 апреля 2019-го, которым на "Парковый" наложили арест и передали его для управления Национальному агентству по розыску и управления активами.

По мнению судей Киевского апелляционного суда, прокуратура не доказала, что "Парковый" должен быть вещественным доказательством и связан с расследованием, которое касается нарушений во время его строительства.

Также правоохранители якобы не обосновали необходимость ареста, а в самом расследовании не сообщалось о подозрении ни одному человеку.

В прошлом году в октябре 2018-го конгрессно-выставочный центр "Парковый" передали в Управление коммунального предприятия Киева.

И в феврале этого года Хозяйственный суд Киева запретил коммунальному предприятию "Центр организации дорожного движения" управлять вертолетной площадкой, построенным во времена президентства Виктора Януковича.

Землю на строительство "вертолетной площадки Януковича" выделили еще в 2010-м. Территория площадью более 2 га относится к заповеднику "Исторический ландшафт Киевских гор и долин реки Днепр". Парковая дорога входит в буферной зоне Киево-Печерской лавры и Софии Киевской, которые являются частью всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

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