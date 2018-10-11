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четверг, 11 октября 2018 21:27

Объяснили, почему недолюбливают Ульяну Супрун

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Объяснили, почему недолюбливают Ульяну Супрун
Алексей Ковжун: Ульяна Супрун вызывает раздражение у политиков Фото: Сергей Старостенко

Ульяна Супрун вызывает раздражение у политиков, потому что они не могут на нее влиять.

Об этом в интервью журналу "Країна" сказал политтехнолог Алексей Ковжун.

"Медицинская реформа - интересное явление. Прошла несколько точек невозврата. Хотя реформы - это ужасное слово. Куда ни сунься, всюду реформы. Но сколько ни говори "халва" слаще во рту от этого не станет. Всем нравится реформа патрульной полиции. Но это просто витрина. Глубже эта история не пошла. Госпожа Супрун вообще мой герой. Но если бы я был ее советником, я бы просил не делать многих вещей. Как ни странно, но это именно те вещи, которые вызывают у меня уважение. Супрун - человек с миссией . Она вызывает раздражение в политикуме. Ей говорят, что не видят перспектив в ее политической карьере. Она просто отвечает, что ей плевать. У ее противников нет методов против нее", - говорит Алексей Ковжун.

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Политтехнолог считает, что украинцам нужно больше таких людей у ​​власти.

"Те, что уже есть, должны чувствовать нашу поддержку и не опускать руки. Молодые люди, которые заканчивают университет, должны видеть эту возможность. Надо отбивать у них впечатление, что политика - грязное дело", - говорит Ковжун.

Полное интервью с Алексеем Ковжуном читайте в журнале "Країна" от 11 октября.

Автор: Gazeta.ua
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