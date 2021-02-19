Объяснили, как будет работать Буковель в условиях усиленного карантина

Буковель будет работать, несмотря на карантин. Фото: hotelsbukovel

Буковель и другие горнолыжные курорты Ивано-Франковской области продолжат работать во время усиленного карантина.

Такое решение ухвалиды в Госпродпотребслужбе, передает в Facebook "Канал 402".

"Мы разделяем Буковель на две части. В нашу компетенцию входит контроль за заведениями питания. Они не должны работать во время локдауна", - заявил первый заместитель начальника областного ГУ Госпродпотребслужбы Николай Сендецкий.

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Если люди проживают в гостинице и завтрак входит в стоимость, они смогут есть в номере или брать еду на вынос. Нарушением это считаться не будет.

Контроль за соблюдением карантинных ограничений усилят уже с 22 февраля. Для этого создадут дополнительные группы, которые ежедневно будут проводить проверки.

Такие меры карантина будут действовать в области как минимум до 28 февраля.

"Ношение масок на улице, рядом с подъемниками, соблюдение дистанции - компетенция полиции", - добавил Сендецкий.

За 17 февраля на Ивано-Франковщине коронавирусная инфекция поразила еще 799 человек. Общее количество случаев COVID-19 в области увеличилось до 57 299. Кабмин своим решением вернул Украину к адаптивному карантина (начинается 24 февраля) и распределения регионов страны на зоны. Также до 30 апреля продолжили режим чрезвычайной ситуации. Таким образом, в различных областях могут действовать различные ограничения.