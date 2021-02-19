Объяснили, как будет работать Буковель в условиях усиленного карантина

Буковель и другие горнолыжные курорты Ивано-Франковской области продолжат работать во время усиленного карантина.
Такое решение ухвалиды в Госпродпотребслужбе, передает в Facebook "Канал 402".
"Мы разделяем Буковель на две части. В нашу компетенцию входит контроль за заведениями питания. Они не должны работать во время локдауна", - заявил первый заместитель начальника областного ГУ Госпродпотребслужбы Николай Сендецкий.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Коронавирус на Прикарпатье: новое отделения больные заполнили за несколько часов
Если люди проживают в гостинице и завтрак входит в стоимость, они смогут есть в номере или брать еду на вынос. Нарушением это считаться не будет.
Контроль за соблюдением карантинных ограничений усилят уже с 22 февраля. Для этого создадут дополнительные группы, которые ежедневно будут проводить проверки.
Такие меры карантина будут действовать в области как минимум до 28 февраля.
"Ношение масок на улице, рядом с подъемниками, соблюдение дистанции - компетенция полиции", - добавил Сендецкий.
За 17 февраля на Ивано-Франковщине коронавирусная инфекция поразила еще 799 человек. Общее количество случаев COVID-19 в области увеличилось до 57 299.
Кабмин своим решением вернул Украину к адаптивному карантина (начинается 24 февраля) и распределения регионов страны на зоны. Также до 30 апреля продолжили режим чрезвычайной ситуации. Таким образом, в различных областях могут действовать различные ограничения.
Комментарии