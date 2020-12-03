ОАЭ передали Украине 100 тыс. экспресс-тестов на Covid-19

В Украине по состоянию на 2 декабря лабораторно подтвердили 758 264 случаев Covid-19. Фото: REUTERS

Объединенные Арабские Эмираты передали Украине 100 тыс. экспресс-тестов на Covid-19.

"В рамках договоренностей о медицинской помощи Украина получила от правительства ОАЭ 100 тыс. наборов для экспресс-тестирование на Covid-19 IgM/IgG и 200 тыс. защитных масок", - говорится в сообщении ОП.

Полученные тесты и средства индивидуальной защиты передадут в Центр общественного здоровья Минздрава, который и будет распределять их по регионам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Коронавирус: в Киевской области закрывают детские сады

В Украине по состоянию на 2 декабря лабораторно подтвердили 758 264 случаев Covid-19, из них за сутки - 13 141.