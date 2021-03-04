О деле Стерненка заговорили в представительстве Евросоюза

В обществе недостаток доверия к судам в Украине. Фото: hromadske.ua

Представительство Евросоюза в Украине выразило свою позицию относительно приговора общественному активисту Сергею Стерненку.

Они требуют надлежащего рассмотрения дела в суде, пишут в ответе ведомства на запрос "Радио Свобода".

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"Мы ожидаем, что украинская власть обеспечит надлежащий процесс на следующих этапах судебного разбирательства. Мы подчеркиваем необходимость внедрения реформы верховенства права, в частности судебной системы, которая обеспечит независимость и объективность и, таким образом, улучшит доверие украинцев к судебным решениям", - написали в представительстве.

До этого украинские правозащитники сделали совместное заявление о внимании общества к недостатку доверия к судам в Украине.

23 февраля Приморский райсуд Одессы отправил за решетку проукраинского активиста Сергея Стерненка за дело 6-летней давности о похищении депутата Коминтерновского райсовета Одессы Сергея Щербича. Его, по свидетельствам самого же депутата, пытали и требовали сложить мандат. Кроме Стерненка,приговор получил его соратник Руслан Демчук. Их признали виновными в похищении человека, разбое и незаконном обращении с оружием. Но срок ответственности по статье о похищении уже истек. 27 февраля под Офисом президента и Офисом генерального прокурора состоялась многотысячная акция "Справедливость Стерненку - справедливость всем".