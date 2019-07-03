О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью

Известный ресторатор, телеведущий и общественный деятель Николай Тищенко баллотируется по 219 округу Киева от партии "Слуга Народа". Эта новость вызвала множество вопросов в обществе. Ответы на них мы решили напрямую получить от "ревизора" страны.

Как вас занесло в политику? Вы успешный бизнесмен, у вас большие контракты на телевиденье. Почему такое решение?

Да, я отказался от всех контрактов. Знаете, у каждого человека есть разные этапы в жизни. Мне 47 лет, я построил успешный бизнес, у меня прекрасная семья и двое сыновей. Теперь хочется сделать что-то значимое для своей страны. Особенно, после того, как я поездил с Ревизором. Шок и полное непринятие происходящего. Почему с такими условиями мирятся? Почему люди молчат? Одинаковые проблемы существуют не на одной улице, не в одном городе или регионе, а по всей стране. А значит, что и решать их нужно на законодательном уровне.

Почему именно "Слуга Народа"?

Владимира Зеленского знаю очень давно. И всем избирателям говорю, что доверяю ему, а он мне. Это самое главное. Мне близки взгляды партии, ее курс и мне нравится то, какие идеи они несут. Новые лица, полная смена старой нерабочей системы – именно те шаги, которые необходимы Украине. Некоторые политики по 20 лет у власти, а результата – ноль. Я бы даже сказал, что мы уходим в минус. А значит что? Нужно дать дорогу молодым, со свежими взглядами и реальным желанием изменить страну к лучшему, а не остаться "у кормушки".

То есть, вы политики нового поколения? Почему люди должны поверить, что ваша команда также, как остальные, не рвется, как вы выразились "к кормушке"?

Смотрите, первым делом мы снимаем депутатскую неприкосновенность. Мне она не нужна, мне нечего бояться. Я спокойно хожу по улицам и моя совесть чиста. Это не изменится. Президент подал 8 законопроектов в парламент, где Закон об отмене неприкосновенности тоже был. Но за него не проголосовали, также как и за остальные 7. Почему? Они боятся, старая власть не хочет этого допустить. Почему? Ответьте сами себе на этот вопрос.

Какие еще законопроекты планируете провести в первую очередь?

О незаконном обогащении и импичменте президента. Да, это именно то, что нужно народу Украины. Показать, что власть в их руках. Тоже самое будет со всеми главами округов, районов и т.д. Не работает? Не дает результатов? Убираем и ставим того, кто готов реально делать! Все просто. Народ Украины на выборах показал свое отношение к старой системе. Именно поэтому Владимир Зеленский во втором туре получил 73% голосов. Украинцы хотят видеть новых людей, молодых политиков и реально что-то менять, а не слушать лозунги и обещания, которым не дано просто сбыться. У некоторых было по 20 лет, чтобы что-то изменить. И где результат?

Хорошо, но почему Борщаговка? Вы разве здесь живете?

Это один из самых распространенных вопросов. Когда маленьким был жил, бабушка моя здесь жила. Потом переехал на Дарницу, после – на Оболонь, сейчас на Печерске. Почему Борщаговка? Ни для кого не секрет, что это один из самых сложных округов Киева, и его жители с этим согласны. Мой опыт и знания, которые я успешно применял на практике в своем бизнесе, проектах, помогут навести порядок на Борщаговке. И это понимают все: как в партии, так и избиратели. У меня есть репутация, мне доверяют, и для меня это важно. Я мог пойти по Печерскому району, где меня все знают. Но выбрал другой путь – завоевать доверие борщаговцев и вместе с ними сделать реальные реформы.

И как вы хотите завоевывать их доверие?

Моя цель - не завоевать, а сохранить то доверие, которое высказывают мне жители района лично, при встрече! Вот уже две недели я провожу встречи на округе, знакомлюсь лично с каждым, узнаю какие и где существуют проблемы. Еще в УНИАН на пресс-конференции пообещал, что пожму руку каждому своему избирателю. Запустил флешмоб 160 тысяч рукопожатий. И свое обещание сдерживаю. Надеюсь и на то, что избиратели сдержат свое слово - придут 21 июля на участки, отдадут свой голос за Тищенко Николая Николаевича и партию Слуга народа. И самое главное - я уверен в том, что высокое доверие святошинцев я оправдаю результатами своей работы в парламенте.

Как люди реагируют?

Очень хорошо. И люди сами по себе очень открытые и хорошие. Видно, что они хотят все изменить, просто не знают как. Они подают по 10 заявок о какой-то общей проблеме, но их никто не слышит. Но проблема не сконцентрирована на одной конкретно детской площадке или лестничной клетке, они по всей стране идентичны. Поэтому нужно менять все в корне, и думать о будущем всей страны, а не только своего двора. Именно это я и стараюсь донести каждому избирателю.

А негатив есть? Как реагируют оппоненты на Вашу кандидатуру?

Скорее недоверие. И недоверие не ко мне, а ко всей системе. Они привыкли, что перед выборами им наобещают золотые горы, а потом никто ничего не делает. Поэтому я выбрал другую позицию. Не обещаю поставить площадку конкретному дому или конкретной квартире сменить окна. Я пытаюсь донести людям мысль, что это не должно быть исключительно перед выборами. Это должны быть четкие стандарты и делаться за счет государства систематически, а не раз в 5 лет, чтобы они проголосовали за "нужного" кандидата. Им приходят, делают дорожку или окна, и они готовы отдать на 5 лет власть в руки тех, кто до этого за один-два срока не сделал ничего. И делают ведь не за личные средства. А что мешало раньше направить бюджет округа на потребности жителей? К вопросу по оппонентам - так их у меня нет! Общаясь с жителями округа я понял - мы единомышленники в борьбе с трамваями, что сходят с рельс, домами которые разваливаются, забытыми богом дворами и дорогами… и конечно же той старой системой, которая не сдается - держится за власть зубами. Сегодня я столкнулся с тем, о чем мне доводилось читать только в газетах - так называемой "чернухой". Мне бояться нечего - я честный человек. Единственное, хочу попросить у журналистов, ваших коллег быть объективными. Я верю, что после Майдана и войны, стандарты журналистики вышли на первый план. И те кто сегодня позволяют себе писать неправду и откровенную ложь, это ведь не для того о ком пишут плохо, это плохо для страны.

Вас называют теперь народным ревизором, как вам в новом статусе?

Рано или поздно это должно было произойти. Одного телешоу мало, чтобы изменить жить украинцев. Все было локально, теперь менять будем всю страну. Придумал лозунг своей предвыборной кампании "Сделаем ревизию вместе" – все согласны!

Какие законопроекты лично вы бы хотели подать? Какую свою роль в парламенте вы видите?

Определенно, это стандарты. Они коснутся абсолютно всего. Питание, дороги, лифты, детские площадки… Словом, все, с чем сталкиваются украинцы в повседневной жизни. Именно поэтому я всем говорю, что одной построенной площадки перед выборами мало! Это должны делать систематично. Построили дом – строите площадку, садик, школу и все необходимое. Существуют формулы, которые определяют необходимое количество. Все это прописываем в стандартах и заставляем горсовет работать согласно новым правилам. И никого уговаривать не придется, в очередях стоять и писать по 10 писем.

А откуда деньги брать?

Украина – очень богатая страна, главное – убрать тех, кто делает ее бедной от власти. И деньги найдутся.

Что для округа планируете сделать?

Во-первых, жесткий и эффективный контроль использования каждой гривны, ревизия каждого отремонтированного метра. Обязательная ответственность исполнителей и заказчиков работ. Четкие стандарты в жилищно-коммунальной сфере, которые обеспечат качественную жизнь. Во-вторых, жесткий контроль за питанием во всех учебных заведениях и больницах. Поверьте, я знаю как это сделать профессионально! Недопустимы такие случаи, как с тухлым мясом в детском саду Святошино. И ответственные должны привлекаться по закону. Мы не должны переживать, чем кормят больных в больницах или наших детей в школах и детсадах, потому что будут стандарты, которые неуклонно будут обязаны соблюдать. И в-третьих, создать в округе зоны досуга и отдыха. Поддерживать детский спорт и творчество. Как отец двух детей прекрасно понимаю, что это очень важно. Каждый ребенок должен иметь возможность развивать свои таланты и навыки. Это должно стать доступным каждой семье.

Вы каждый день ездите по округу, с какими проблемами столкнулись лично?

Я и пожар на складе застал, и потоп по всему району, когда плавало все вокруг, а люди ходили по колено в воде. Но главная проблема – наркомания. Все дома исписаны никнеймами телеграм, жители жалуются на наркопритоны, которыми никто не занимается. А игровые автоматы? Они на каждом шагу! Люди зависимы, и с этим нужно что-то делать. У нас на этот счет уже есть свои идеи. Еще все жалуются на транспортный коллапс, добраться на работу и домой практически невозможно. С трамваем проблема, мосты создают ужасные пробки. Пенсионеры рассказали, что по льготным водители маршруток не берут, а по другому просто не доедешь. Забиты мусоропроводы, где-то урны совсем отсутствуют, где-то им уже "свернули голову". Проблем на самом деле масса, все даже не перечислишь.

И что вы предлагаете?

Полностью менять систему "от" и "до". Старая власть показала, что она ни на что не способна, только окна перед выборами поменять. Нужны новые люди, идейные. Которые реально любят свою страну, город, округ, улицу, дом… И которые готовы все менять. Именно поэтому я здесь от Зе!Команды. И я верю, что мы сможем сломать старую систему и на деле, а не на словах, показать на что мы способны.