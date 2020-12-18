Нужно рассказать миру про российские концлагеря на Донбассе - политолог

Автор: Фото: Тарас Подолян Константин Батозский: Надо доносить до мира, что власти Владимира Путина - это антигуманна, бесчеловечная диктатура.

Россия будет продолжать попытки уничтожить Украину. Не сможем победить агрессора его же методами. Надо доносить правду до мира. Есть все шансы быть услышанными.

Об этом в интервью Gazeta.ua рассказал политолог Константин Батозский.

Президент России Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции 17 декабря завил, что РФ будет увеличивать поддержку Донбасса. В чем будет проявляться эта поддержка?

- Эти слова Путина ничего не значат. Он постоянно говорит подобные вещи в отношении Абхазии, Южной Осетии, Приднестровья. Однако эти регионы, куда ступила нога русского солдата, уже годами находятся в перманентной деградации, - говорит Константин Батозский. - К сожалению, в последнее время то же самое происходит на Донбассе. Территории, находящиеся под внешним российским управлением, используются Кремлем только как милитаристский плацдарм. Единственное, что там делается, - создаются рабочие места для обслуживания российского военного контингента.

Поэтому, когда Путин говорит, что планируют увеличить поддержку этих территорий, речь не идет о каких-то инвестициях, реанимации промышленности. Это означает только создание инфраструктуры, которая необходима для усиления оккупационной администрации. Например, какой-то мелкий ремонт, открытие дороги. Единственный глобальный проект, который очевидно тоже реализуют - запуск железнодорожного сообщения с РФ. Обещают электричку, которой можно доехать в Ростов за полчаса. По сравнению с масштабами региона - это ничто. Никак не изменит жизнь на оккупированных территориях. Только улучшит логистику для оккупантов. Слова Путина вызывают только презрение и злость.

В сравнение с прошлым годом, потеряли связь с оккупированными территориями

Как должна действовать Украина?

- Должны не уставать делать рутинную работу. Не ожидать быстрых результатов. Сейчас украинская власть недоговаривает тему нарушения прав людей на оккупированной территории. Речь идет о создании там так называемых концентрационных лагерей, вроде лагеря "Изоляция". Украинский журналист Станислав Асеев пробыл там несколько лет и написал книгу о вопиющих фактах нарушения прав людей в подобных местах. Это хуже, чем сталинские практики. Речь про пытки, убийства. Это - ужасная история для европейской страны в XXI веке. Украина должна создать Белую книгу памяти всех политических заключенных, погибших в подвалах ОРДЛО, в Крыму, тех, кто считаются пропавшими без вести. Надо коммуницировать этот аспект на Западе. Видим, как имидж России пострадал из-за отравления оппозиционера Алексея Навального. Нужно дожимать эту тему. Доносить до мира, что власть Владимира Путина - это антигуманная, бесчеловечная диктатура.

Нужно требовать открытия Донбасса, восстановление сообщения с Украиной. Последний год наша власть строила инфраструктурные объекты на пунктах пересечения, ремонтировала дороги. Сейчас это стоит без дела. Это странно коррелирует с торжественными речами с Офиса президента. Ведь дороги строятся для людей. В сравнении с прошлым годом, потеряли связь с оккупированными территориями. Она связывала людей с Украиной, соединяла семьи. Теперь же эти территории изолированы, туда можно попасть только через Россию.

Чего стоит ожидать от РФ в следующем году? Как может измениться отношение к Донбассу?

- В следующем году в России пройдут выборы в Государственную Думу. В предвыборной борьбе будут участвовать совсем странные партии, которые появились недавно. Это - партии войны, которые открыто выступают за уничтожение Украины как явления и присоединения Донбасса в состав России. Например, партия российского писателя, воевавшего на стороне террористов на Донбассе Прилепина "За правду", партия "Родина". Это - ультранационалистические политические силы. На фоне изменения законодательства и облегчения условий попадания в парламент, они могут пройти в Госдуму. Было бы наивно думать, что на фоне существования этих партий, изоляционистского курса России, роста ненависти в обществе, подход РФ к Украине как-то изменится. Режим Путина всегда будет стремиться покорить нашу страну. В этих условиях будем жить последующие годы.

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Как можно оценить политику украинской власти относительно Донбасса за этот год? Какие позитивы и негативы?

- С одной стороны есть реальные сдвиги. Прежде всего речь о так называемом перемирии. Оно не полноценное, обстрелы происходят часто. Но погибает гораздо меньше людей. Градус насилия уменьшился, пусть оно не прекратилось полностью. Начали развитие КПВВ. Это хорошо, но малоэффективно и оторвано от реальной жизни. Для людей важно не красивое здание Центра предоставления админуслуг, а удобство этого процесса. К сожалению, сейчас он очень бюрократизированный. Чтобы получить паспорт, какую-то справку с ЦНАП или банка, приходится иногда ждать не один день. Остановиться негде, поэтому приходится ездить по несколько раз. Это очень сложно, ведь границы закрыты. Украина со своей стороны должна предоставить возможность жителям оккупированных территорий где переночевать. Построить хостелы, места гостеприимства. Это является важной потребностью для жителей оккупированного Донбасса. Важнее, чем красивое отделение Укрпочты на границе. Поэтому хотелось бы, чтобы политика в отношении оккупированных территорий была более практичной и менее направленной на пиар.

В Минске Украина говорит со стеной

Есть ли за этот год прогресс в переговорах с Российской Федерацией?

- В Минске сформировали очень репрезентативную делегацию. В составе есть представители переселенцев из оккупированных территорий - Сергей Гармаш и Денис Казанский. Но Россия почти вышла из этого процесса. В Минске Украина говорит со стеной. Дмитрий Козак, уполномоченный российского президента по украинскому вопросу, еще летом заявил, что не видит смысла встречаться со своим коллегой Андреем Ермаком. Минский процесс буксует, никуда не двигается. Тот факт, что не смогли традиционно к концу года договориться об обмене пленными, говорит о том, что формат скорее мертв, чем жив. Наша власть должна признать это.

Минский процесс еще имеет перспективы? Стоит пытаться реанимировать его или искать альтернативу?

- Главное правило дипломатии: переговоры должны продолжаться всегда. Но они не должны быть привязаны к одной площадке. Если не получается с Минском, надо искать другие форматы. От увеличения количества нашей делегации ситуация не изменится. Поведение России зависит от настроений Кремля. В этом году после заявления Козака, который отказался от встречи с Ермаком, стало понятно, что что-то случилось. До этого переговоры были достаточно динамичными: проходили обмены, договорились о прекращении огня. Это "что-то" называется потерей доверия.

Почему исчезло доверие?

- Очевидно, Киев пообещал Москве какую-то уступку, однако не выполнил обещания. Это может быть что угодно, возможно создание Консультативного совета, возможно что-то другое. Путин как носитель бандитской этики считает, что его кинули. Поэтому Россия вместо того, чтобы играть в шахматы, просто перевернула доску. Украинская власть пыталась победить Россию ее же методами - ложью и манипуляциями. Это очень любительский подход. Обыграть империю КГБ, которая годами работает над уничтожением украинской государственности, не так просто.

Зато сейчас Офис президента рассказывает о прогрессе, хотя нам отказали даже в самом факте разговора. На последнюю согласованную встречу Трехсторонней контактной группы российский представитель Борис Грызлов даже не пришел. Нужно корректировать свою стратегию. Победить РФ ее же методами не получится.

Оккупационная власть взяла курс на полное уничтожение крымских татар

Какая должна быть украинская стратегия?

- Надо говорить правду. И на Западе, и украинскому обществу. Напоминать миру, у нас идет война. Можем зацепиться за нарушение прав людей. Все усилия нашей дипломатии должны быть задействованы, чтобы донести эту историю до Запада. На ее основе инициировать внедрение новых санкций против России как государства и отдельных ее чиновников. К этому надо добавить нарушения прав человека в Крыму. Сейчас оккупационная власть взяла курс на полное уничтожение крымских татар. Их общественные организации преследуют, людей сажают в тюрьмы, запугивают. Российская Федерация в своих законах запретила россиянам ставить под сомнение целостность страны. То есть на территории РФ нельзя говорить, что Крым это - Украина. Это - признак враждебности. Надо подчеркивать об этом западным партнерам. Есть все шансы быть услышанными. 2021 станет первым годом работы новой администрации Джозефа Байдена. Также в следующем году должны состояться выборы президента Франции и канцлера Германии. Это - удобное время для нас, чтобы увеличить круг союзников. Нужно увеличивать давление на РФ. А не возить в Минск делегацию, которая говорит сама с собой. Это не эффективно и унизительно.

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Какие внутренние изменения могли бы приблизить победу?

- Должны быть государством в полноценном смысле этого слова. Усиливать свою армию, инвестировать в обороноспособность. Давать военным возможность защищать страну. А не сдерживать их. Когда военные сидят в окопах и не могут атаковать врага, они деградируют. Наше гибридное перемирие очень демотивирует войско. Надо дать свободу для военных на специальные операции в тылу врага. Надо уничтожать главарей террористов. Вести себя как сильное, решительное государство. Операция вагнеровцев (СБУ якобы провела спецоперацию, которая имела целью выманить из РФ и задержать боевиков русской нелегальной частной военной компании Вагнера, воевавших на Донбассе. В частности, имевших отношение к сбитию Малайзийского боинга, жертвами которого стали 298 гражданских и украинского самолета Ил 76, когда погибли 49 военных. Однако ее остановили по требованию председателя ОП Андрея Ермака. - Gazeta.ua) доказала, что Украина способна на масштабные мероприятия. Однако власть сама же связывает руки армии.

Также Путин заявил, что РФ готова вывести свой контингент из Приднестровья. Насколько это реальная перспектива?

- Не стоит доверять словам Путина. Он постоянно врет. Россия никогда не выведет войска из Молдовы. Единственный возможный маршрут - через Украину. Представьте себе эту картину, когда российская техника, танки, солдаты идут по украинской территории. Добра из этого не будет. Во-вторых, подобные действия стали бы плохим сигналом для Абхазии, Южной Осетии, и Армении, которых Россия считает своими вассалами. В-третьих, Путин никогда не сделает это под давлением Запада. Никогда не выполняет того, о чем его просят. Освобождению оппозиционера Михаила Ходорковского предшествовала очень длительная непубличный работа с привлечением западных лидеров. Путин делает что-то только когда ему в колени падают иностранные дипломаты. В ситуации с Ходорковским речь шла о министре иностранных дел Германии.

Сейчас в Молдове назревает конституционный кризис. Очевидно, что Кремль приложил к нему руки. Как и в подобной ситуации в Украине. Это - новая тактика дестабилизации внутренней жизни страны от РФ. Делают это специально, чтобы сказать, мол, не можем вывести войска из расчетов безопасности. Ведь в стране политическая нестабильность.

- Россия как поддерживала Донбасс, так и будет поддерживать, мы даже будем наращивать нашу поддержку, - заявил Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции 17 декабря. - Перспектив развития отношений между Россией и Украиной в значительной степени зависит от украинской власти.