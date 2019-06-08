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Нужно доллар по 100 и дефолт: Андрухович

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Нужно доллар по 100 и дефолт: Андрухович
Юрий Андрухович: "Все на камеры. Это человек-фейк, пустое место" Фото Правда.іф

Украинский писатель Юрий Андрухович рассказал о своих претензиях к президенту Украины Владимира Зеленского и оценил его первые шаги на посту

"Ну какая это деятельность? Поел шаурму на камеры ... Все на камеры. Это человек-фейк, пустое место. Интересно наблюдать, как долго это общество будет пьяным. Когда придет бодун? Надо пройти через похмелье. Я хотел бы, чтобы все было как можно хуже сейчас. Чтобы доллар по сто, чтобы дефолт. Иначе ведь не протрезвеют ", - рассказал Юрий Андрухович в интервью телеканалу Белсат.

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Он утверждает, что волеизъявление народа надо пережить и надеяться, что все скорее изменится.

"Что мы можем изменить? У нас нет другого народа. Это же все от него. Он - носитель власти, он "наголосовывает" и президентов, и парламент, и все на свете своим свободным решением. Ему никто не приставляет пулемет ко лбу, как, наверное, белорусам, и говорит: "Голосуйте за батьку". В Украине такого не было, вся эта народная глупость себя показывает без внешнего принуждения ". "Это забавно, я готовлюсь, как говорят, поржать. Я буду ржать тем активнее, чем хуже все будет вокруг. На остальное мы не заслужили ", - говорит Андрухович.

Прошедшие выборы в целом представляют угрозу для Украины. Потому что в этот раз голосовали даже не за обещания, их не было. От Зеленского мы слышали только критику предыдущего президента. Часть ее была справедливой, часть - нет. Но люди голосовали за перемены. Надеются, их спустят сверху и не надо будет прилагать усилия. Поэтому очень скоро разочаруются в своем выборе ", - интервью журналу" Країна" рассказал председатель комитета культуры и духовности Николай Княжицкий.

Во втором туре выборов президента за Владимира Зеленского проголосовали 73,22% избирателей. При Петре Порошенко - 24,45%.

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