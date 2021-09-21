Нумизмат рассказал о редких украинских пробных монетах

Фото: Фото предоставил Андрей Бойко-Гагарин

Нумизмат 33-летний Андрей Бойко-Гагарин изучает историю украинских монет.

Со времен первых украинских денег и до их сегодняшнего развития было немало интересных фактов.

Gazeta.ua историк рассказал о редких пробных монетах и почему делали эту пробу.

"В процессе подготовки к введению гривны Национальным банком Украины консультировались со специалистами широкого профиля, с историками, художниками, металловедами, экономистами. Сначала точный номинальный ряд, которым будут пользоваться рядовые граждане, был неизвестен. Рассматривались не только различные потенциальные номиналы монет и бумажных денежных знаков, а также и их названия".

Специалисты дискутировали относительно потенциального названия сотой фракции - разменной монеты к гривне, по словам эксперта.

"Предлагали оставить копейку - как в СССР и Российской империи и Московском царстве. Был вариант перевести это название как "списовка". Также предлагали принять и традиционное название разменной денежной единицы - "шаг". На 100 шагов делилась гривна в Украинской Народной Республике в течение 1918-1920 годов. Специальная комиссия рассматривала проектные образцы разменных монет: 1 и 50 шагов, а также целый ряд копеек в различных металлах. Думали даже об изготовлении монет из серебра, предлагались среди номинального ряда 3 копейки, 15 копеек и другие ".

Среди бумажных денежных знаков были варианты: 3 грн, или ввести в обращение 25 вместо согласованных 20.

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"В результате выбрали всем известный номинальный ряд оборотных монет и бумажных денежных знаков, а пробные образцы остались в музеях. В Музее денег имеются печатные листы не введенных в обращение 50 и 100 гривен образца 1992 года, гравированные клише для нанесения изображений гривен на бумагу, образцы всех гривневых банкнот в идеальном состоянии сохранения".

Полное интервью с Андреем Бойко-Гагариным читайте в журнале "Країна" за 23 сентября.

В честь 25-летия гривны Национальный банк выпустил коллекционный набор "Монеты Украины 2021 года". В набор входят: памятная медаль, посвященная 25-летию денежной реформы в Украине, разменные монеты номиналами 10 и 50 коп. и оборотные монеты номиналами 1, 2, 5, 10 грн.