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четверг, 23 сентября 2021 09:00

Нумизмат рассказал о редких украинских пробных монетах
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Украина. Проект 50 гривен 1992 года, обратная сторона. Типографские листы
Фото: Фото предоставил Андрей Бойко-Гагарин
Украина. Проект 50 гривен 1992 года, лицевая сторона. Типографские листы
Украина. Проект 100 гривен 1992 года, обратная сторона. Типографские листы
Украина. Проект 100 гривен 1992 года, лицевая сторона. Типографские листы
Информационный плакат для банков с изображением действующих монет, введенных в обращение 2 сентября 1996 года.

Нумизмат 33-летний Андрей Бойко-Гагарин изучает историю украинских монет.

Со времен первых украинских денег и до их сегодняшнего развития было немало интересных фактов.

Gazeta.ua историк рассказал о редких пробных монетах и почему делали эту пробу.

"В процессе подготовки к введению гривны Национальным банком Украины консультировались со специалистами широкого профиля, с историками, художниками, металловедами, экономистами. Сначала точный номинальный ряд, которым будут пользоваться рядовые граждане, был неизвестен. Рассматривались не только различные потенциальные номиналы монет и бумажных денежных знаков, а также и их названия".

Специалисты дискутировали относительно потенциального названия сотой фракции - разменной монеты к гривне, по словам эксперта.

"Предлагали оставить копейку - как в СССР и Российской империи и Московском царстве. Был вариант перевести это название как "списовка". Также предлагали принять и традиционное название разменной денежной единицы - "шаг". На 100 шагов делилась гривна в Украинской Народной Республике в течение 1918-1920 годов. Специальная комиссия рассматривала проектные образцы разменных монет: 1 и 50 шагов, а также целый ряд копеек в различных металлах. Думали даже об изготовлении монет из серебра, предлагались среди номинального ряда 3 копейки, 15 копеек и другие ".

Среди бумажных денежных знаков были варианты: 3 грн, или ввести в обращение 25 вместо согласованных 20.

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"В результате выбрали всем известный номинальный ряд оборотных монет и бумажных денежных знаков, а пробные образцы остались в музеях. В Музее денег имеются печатные листы не введенных в обращение 50 и 100 гривен образца 1992 года, гравированные клише для нанесения изображений гривен на бумагу, образцы всех гривневых банкнот в идеальном состоянии сохранения".

Полное интервью с Андреем Бойко-Гагариным читайте в журнале "Країна" за 23 сентября.

В честь 25-летия гривны Национальный банк выпустил коллекционный набор "Монеты Украины 2021 года". В набор входят: памятная медаль, посвященная 25-летию денежной реформы в Украине, разменные монеты номиналами 10 и 50 коп. и оборотные монеты номиналами 1, 2, 5, 10 грн.

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