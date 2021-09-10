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суббота, 11 сентября 2021 18:47

Нацбанк выпустил коллекционный набор "Монеты Украины 2021 года"

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В честь 25-летия гривны Национальный банк выпустил коллекционный набор "Монеты Украины 2021 года".

25 лет назад, в сентябре 1996 года, в обращение вошла новая украинская валюта - гривня, об этом на своей странице в Фейсбуке написал глава Национального банка Кирилл Шевченко.

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"Сегодня мы даже представить не можем нашу страну без собственной национальной валюты, ведь она стала одним из важных символов государственности и экономической независимости Украины. Сейчас Национальный банк обеспечивает экономику государства банкнотами и монетами национальной валюты необходимых номиналов высокого качества, которые изготавливаются на современном мощном украинском Банкнотно-монетном дворе", - пишет Шевченко.

В набор входят: памятная медаль, посвященная 25-летию денежной реформы в Украине, разменные монеты номиналами 10 и 50 копеек и оборотные монеты номиналами 1, 2, 5, 10 гривен.

Сейчас их примерно 10% от общего количества монет в обращении. Со временем их будет становиться все больше, ведь они постепенно заменяют соответствующие банкноты.

Купить этот коллекционный набор каждый желающий сможет через интернет-магазин нумизматической продукции Национального банка Украины или у банков-дистрибьюторов.


17 мая в обророт ввели золотую памятную монету номиналом в 1 грн. Монета воспроизводит дизайн оборотной монеты "Владимир Великий" номиналом 1 гривна образца 2004 года, посвященной выдающемуся государственному и политическому деятелю, создателю средневекового европейского государства Руси - Украины - князю Киевскому Владимиру Великому.

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