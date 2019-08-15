Новым нардепам объяснят, что жизнь - коротка, а депутатство - еще короче

Виктор Бобыренко: В Трускавце стоит акцентировать на том, какая миссия и этические стандарты народного депутата. Фото: Gazeta.ua

Положительный момент в отношении нового парламента - возможность быстрых голосований. Но только на первом этапе.

Говорит в интервью журналу "Країна" политолог Виктор Бобыренко.

"Потом внутри фракции "Слуга народа" сформируются группы. Общество следит за определяющими голосованиями. Так было с законом о языке. А в комитетах могут принимать незаметные, но важные решения. Добавить ли два миллиарда финансирования в поддержку сельскохозяйственного бизнеса? Это может быть поправка в законе, которая ни о чем не говорит широкой публике. Найдутся люди, которые объяснят новым парламентариям, что жизнь - коротка, а депутатство - еще короче. Второго захода в парламент не будет и надо начинать брать", - считает эксперт.

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В Трускавце стоило акцентировать на том, какая миссия и этические стандарты народного депутата, отмечает он.

"Проговорить, как действовать когда будут предлагать деньги. Важно также налаживать коммуникацию внутри фракции. Она беспрецедентно велика. Там есть эксперты, случайные люди, ставленники олигархов. Кто-то за пять лет действительно станет профессионалом", - добавляет политолог.

Полное интервью с Виктором Бобыренко читайте в журнале "Країна" от 15 августа.