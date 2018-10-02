Новый закон будет регулировать использование символики Нацполиции

За незаконное использование символики ввели административную ответственность. Фото: 112

Верховная Рада приняла Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно использования наименования и признаков принадлежности к Национальной полиции Украины".

Закон устанавливает наказание за несанкционированное использование наименования и признаков Национальной полиции, сообщает "Цензор.нет".

Внесли изменения в статью 1 Закона Украины "О Национальной полиции" по уточнению части 1 статьи 1. В ней подчеркивается, что термин "полиция" является сокращенным наименованием Национальной полиции Украины.

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Дополнили Закон Украины "О Национальной полиции" статьей 51 "Использование наименования и признаков принадлежности к Национальной полиции Украины". Она определяет признаки принадлежности к Национальной полиции Украины и порядок использования наименования и признаков принадлежности к Нацполиции.

Законодательным актом ввели административную ответственность за незаконное использование наименования и признаков принадлежности к Национальной полиции Украины.

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