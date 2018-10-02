Гражданство для иностранцев-добровольцев: Рада сделала первый шаг

Законопроект предусматривает мораторий на депортацию и экстрадицию иностранных добровольцев в Россию. Фото: narodna-pravda.ua

Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект, упрощающий предоставление гражданства иностранцам, защищавших Украину на Донбассе.

Решение поддержали 252 народных депутата.

Законопроект предусматривает мораторий на депортацию и экстрадицию иностранных добровольцев в Россию и страны, не признающие суверенитет Украины. Признает законным пребывание в Украине иностранцев, защищавших ее на Донбассе. Гражданство им предлагают предоставлять по сокращенной процедуре. Для этого нужно, чтобы боевые командиры или сотрудники МВД подтвердили в суде их деятельность на Донбассе.

"В течение 2014-2015-х около 500 иностранцев пришли защищать нашу страну, стали участниками войны против России. Сотни стали инвалидами, десятки погибли. Только в "Азове" погибли 4 иностранцев-добровольцев: 2 россиянина, грузин и швед. Мы обязаны этим людям... Большинство из них - выходцы из России и Беларуси. Возвращение в их страны будет означать для них многолетнее заключение и смертью. У них заканчиваются паспорта, значит, они станут нелегальными мигрантами в Украине", - отметил перед голосованием один из авторов законопроекта Андрей Билецкий.

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12 сентября Украина передала России ингуша Тимура Тумгоева. Еще находясь в СИЗО, Тумгоев обратился в миграционную службу с просьбой об убежище. Но получил отказ, который оспаривал в суде. Харьковская правозащитная группа в июне 2017-го сообщала, что Комитет ООН по правам человека требует от украинского правительства остановить экстрадицию Тумгоева на период рассмотрения его жалобы. Тумгоев участвовал в боевых действиях на Донбассе на стороне Украины. Его экстрадиция вызвала шквал критики в адрес ГПУ. Там сначала утверждали, что это законное действие. Впоследствии возбудили дело - будут проверять обстоятельства экстрадиции и искать в действиях должностных лиц ГПУ, СБУ, МВД и ГМСУ "признаки служебной халатности". В следующем заявлении Луценко сказал, что Тумгоев с высокой степенью вероятности является участником террористической организации ИГИЛ. Более того, его соратники планировали теракты на территории Украины. Об этом якобы свидетельствуют документы разведок США и Израиля, предоставленные украинской стороне.