Новый посол США покажет отношение Америки к Украине

В 2016 году Мари Йованович сменила Джеффри Пейетта на должности посла США в Украине. В июле Сенат США утвердил кандидатуру, а 23 августа Йованович прибыла в Киев. До этого она работала помощником госсекретаря и отвечала за двусторонние отношения со странами Скандинавии, Балтии и Центральной Европы. Фото: "Прямой"

Очень важно, кто придет вместо Йованович на должность посла США в Украине. Это будет отражать отношение Соединенных Штатов к нашему государству.

Об этом в комментарии для Gazeta.ua говорит директор Международного института демократии Сергей Таран.

"Если американцы рассматривают Украину в качестве тестовой площадки для проведения реформ, новым послом должен стать человек, приближенный к демократической партии. Если же главная цель в сотрудничестве с Украиной для Америки это - построение сильной армии и защита от России, посол будет из республиканцев.

Очень важно, какой подход будет у нового человека. Именно после назначения преемника Йованович можно будет говорить о политических последствиях для Украины", - считает эксперт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Отставка Йованович свидетельствует о конфликте между Трампом и Конгрессом

Отношения между США и Украиной не стали хуже во время пребывания госпожи Йованович в должности, отмечает он.

"Есть много внешнеполитических достижений. Например, поставка летального оружия "Джавелин". Все это происходило при содействии дипломатического корпуса, и госпожи Йованович. Если нас и ожидают изменения во внешнеполитических отношениях, это будет видно из следующего назначения нового посла.

Конгресс сейчас выступает против отставки Йованович и призывает Трампа изменить решение. Там сильные позиции демократов. Госпожа посол была из Демократической партии. Очевидно, именно поэтому они настаивают на том, чтобы она осталась в должности. Но если решение об отставке официально озвучено, его вряд изменят", - добавляет Сергей Таран.

Посол Мари Йованович завершает свою трехлетнюю дипломатическую миссию в Киеве 20 мая 2019 года. До назначения нового главы дипломатической миссии в Украине его обязанности будет исполнять временный поверенный, определение кандидатуры которого еще не произошло.