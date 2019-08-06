Новый посол Эстонии прибыл в Украину

Каимо Кууск приехал в Украину. Фото: МИД

Новоназначенный посол Эстонской Республики Каимо Кууск приехал в Украину.

Вручил копии верительных грамот заместителю министра иностранных дел Украины Елене Зеркаль, говорится в сообщении на сайте МИД.

"Украина является внешнеполитическим приоритетом Эстонии", - сказал он.

Дипломаты в ходе встречи высоко оценили динамику украинского-эстонского диалога. Подтвердили общую настроенность на дальнейшее обмен опытом в области реализации реформ, в частности в области образования и здравоохранения.

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Зеркаль поблагодарила посла за поддержку Эстонией суверенитета Украины и за помощь в реализации гуманитарных проектов в Луганской и Донецкой областях.

5 августа МИД Эстонии приняло решение не признавать российские паспорта, выданные по упрощенной процедуре тем жителям Луганской и Донецкой областей, которые ранее не были гражданами РФ.