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вторник, 06 августа 2019 21:40

Новый посол Эстонии прибыл в Украину

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Новый посол Эстонии прибыл в Украину
Каимо Кууск приехал в Украину. Фото: МИД

Новоназначенный посол Эстонской Республики Каимо Кууск приехал в Украину.

Вручил копии верительных грамот заместителю министра иностранных дел Украины Елене Зеркаль, говорится в сообщении на сайте МИД.

"Украина является внешнеполитическим приоритетом Эстонии", - сказал он.

Дипломаты в ходе встречи высоко оценили динамику украинского-эстонского диалога. Подтвердили общую настроенность на дальнейшее обмен опытом в области реализации реформ, в частности в области образования и здравоохранения.

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Зеркаль поблагодарила посла за поддержку Эстонией суверенитета Украины и за помощь в реализации гуманитарных проектов в Луганской и Донецкой областях.

5 августа МИД Эстонии приняло решение не признавать российские паспорта, выданные по упрощенной процедуре тем жителям Луганской и Донецкой областей, которые ранее не были гражданами РФ.

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Дата
06
августа

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  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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