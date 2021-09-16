Новый политический сезон определят конфликт Зеленского с Разумковым, влияние Ермака и отставка Авакова - самое интересное в журнале "Країна"

"У Кличко один из самых высоких уровней доверия. Но готовность проголосовать - это другое. Он пока не конкурент для президента, - рассказывает "Країні" политолог Михаил БАСАРАБ, 44 года. - Сегодня с большим отрывом, но вторым остается Порошенко. Имеет собственные медиа ресурсы и фракцию. Он постоянно борется против конкурентов в нише. Пытается никого не пропустить. Зеленскому выгодно иметь такого оппонента, у которого нет никаких шансов.

Перспективы Зеленского на второй срок зависят от количества мест, которые возьмет его партия в Раде 2023-го. Сомнительно, что повторит предыдущий успех. Если будет в меньшинстве, то другие игроки смогут сформировать коалицию без него".

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"Не боюсь смерти. У меня была счастливая жизнь. Хотелось бы просто уснуть и не проснуться в собственной постели. Спокойно досмотреть фильм и увидеть слово "конец". "Твоя жизнь удалась, - скажет мне Господь Бог. - Пришло время расплачиваться за грехи"

Жан-Поль БЕЛЬМОНДО, 88 лет, актер

"Хлеб в украинской культуре - вещь сакральная. Когда кусок упадет на пол, его нужно поднять и поцеловать - извиниться. Найденный на дороге кусок хлеба кладут на высоком месте для птиц"

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