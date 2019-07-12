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пятница, 12 июля 2019 13:30

Новый критерий: как обойдут люстрации люди Зеленского

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Новый критерий: как обойдут люстрации люди Зеленского
Политолог Александр Кочетков: Команда президента сейчас займется поиском подходящего критерия Фото: 24

Поддержка Владимиром Зеленским образа сериального Голобородько важна для парламентских выборов.

Об этом Gazeta.ua рассказал политолог Александр Кочетков.

Владимир Зеленский заявил о желании люстрировать всех представителей власти, которые руководили страной с 2014 по 2019 годы. Для этого готовит изменения в закон об очищении власти.

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"Люди ожидают, что придет честный и порядочный парень и уберет всех коррупционеров у власти. Пока Зеленский будет напоминать заявлениями Голобородько, будет иметь стабильную поддержку. Причем избирателей совершенно не волнует, реализованы ли его слова. Команда президента сейчас займется поиском подходящего критерия для люстрации, чем просто годы работы. Предыдущий закон не работает, потому что он очень размыт. Новый критерий поможет обойти собственных назначенцев, - говорит политолог Александр Кочетков.

Президент Украины Владимир Зеленский сговорился с президентом РФ Владимиром Путиным в вопросе люстрации чиновников прошлых 5-ти лет. Об этом заявил спикер Андрей Парубий на утреннем заседании Верховной Рады.

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