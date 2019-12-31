Новый год под штормовой погодой: синоптики дали прогноз

В последний день 2019 года синоптики объявили штормовое предупреждение / фото: Униан

31 декабря, синоптики объявили по Украине штормовое предупреждение.

Метеорологи предупреждают о сильных порывов ветра и гололеда, сообщает Укргидрометцентр.

31 декабря в Украине, кроме южных областей, порывы ветра 15-20 м/с, на дорогах гололедица (I уровень опасности, желтый)", - отметили синоптики.

Такие же предупреждения выпустили и для столицы и Киевской области: порывы ветра 15-20 м/с; на дорогах гололедица (I уровень опасности, желтый).

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Специалисты призывают соблюдать основные рекомендации при сильном ветре:

- все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

- если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев

- в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;

- избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Синоптики обещают настоящую зиму на праздники. января ночью небольшой мокрый снег, днем ​​без осадков; температура в течение суток от 2°С мороза до 3°С тепла. На дорогах местами гололедица. 2-3 января синоптики прогнозируют в Киеве погоду без осадков. Температура ночью от 1-6°С мороза, днем ​​от 1°С мороза до 4°С тепла.