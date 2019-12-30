Синоптики обещают настоящую зиму на праздники

30 декабря в Украине облачно с прояснениями, сообщает Гидрометцентр. Без существенных осадков. Ночью в Прикарпатье и в Винницкой области небольшой снег, в Одесской области и в Крыму небольшой снег с дождем.
На дорогах страны гололедица, на юге - местами.
Температура ночью 2-7 ° мороза, в западных областях местами 8-13° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла; в южной части в течение суток от 3° мороза до 2° тепла, днем в Крыму до 5° тепла.
31 декабря ночью в восточных, днем и в западных и местами северных областях небольшой мокрый снег и дождь, на остальной территории без осадков.
Температура ночью 0-5° мороза, днем 0-5° тепла.
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1 января небольшой мокрый снег (днем в западных, северных и большинстве южных областей без осадков).
Температура в течение суток от 2° мороза до 3° тепла (днем на юге до 6° тепла). На дорогах местами гололедица.
В Карпатах временами небольшой снег, лишь днем 1 января без осадков. Температура ночью 5-10°, днем 2-7° мороза.
2-3 января преимущественно без осадков.
Температура ночью от 0-6° мороза, днем от 2° мороза до 4° тепла. В Карпатах ночью 5-10°, днем 1-6° мороза.
В Киеве и области 30 декабря облачно с прояснениями. Без существенных осадков. На дорогах гололедица. Температура ночью 3-5° мороза, днем 1-3° мороза. По области температура ночью 2-7° мороза, днем 0-3° мороза.
31 декабря в столице ночью без осадков, днем местами небольшой мокрый снег и дождь. Температура ночью 0-5° мороза, днем 0-5° тепла.
1 января ночью небольшой мокрый снег, днем без осадков; температура в течение суток от 2° мороза до 3° тепла. На дорогах местами гололедица.
2-3 января синоптики прогнозируют в Киеве погоду без осадков. Температура ночью от 1-6° мороза, днем от 1° мороза до 4° тепла.
29 декабря синоптики объявили о начале снеголавинного сезона в украинских Карпатах.
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