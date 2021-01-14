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Новый год по старому стилю: история праздника, приметы, обычаи и запреты

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Новый год по старому стилю: история праздника, приметы, обычаи и запреты
Обрядность в Украине оставалась более или менее постоянной. Фото: pixabay.com

14 января украинцы празднуют Новый год по старому стилю. Этот день принято проводить с семьей и друзьями. Вместе с тем христиане восточного обряда отмечают Обрезание Господне, а также чтят память святого Василия.

В этот день по юлианскому календарю наступает Новый год, который в Украине называют старым Новым годом. Праздничный день с таким несколько странным названием возник в результате смены летоисчисления. Традиция отмечать старый Новый год связана с расхождением календарей старого и нового стилей: юлианского и григорианского. В древности у многих земледельческих народов Европы год начинался весной. Интересно, что в Украине под влиянием Литвы и Польши, традиция встречи Нового года 1 января существовала еще с конца ХIV-ХV в., хоть и долгое время не признавалась широкими массами.

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Несмотря на то, что в украинцев несколько раз смещались во времени даты, общая обрядность оставалась более-менее постоянной. А Новый год всегда был одним из самых древних и популярных календарных праздников.

Считается, что на старый Новый год не следует произносить слово "тринадцать", а также считать мелочь. Нельзя ничего давать в долг и выносить мусор.

Предки верили, что рожденный на Василия ребенок будет счастливым и здоровым. Снег на старый Новый год предвещает позднюю весну и снежную зиму. Южный ветер в этот день обещает жаркое и продолжительное лето, северный – урожай орехов, а восточный – изобилие фруктов.

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Во время рождественских праздников в Украине не только колядуют и щедруют, но и поздравляют, то есть приветствуют хозяев. Во время поздравления засевают рожью или пшеницей на старый Новый год, 14 января, утром.

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Дата
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