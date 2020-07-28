Новый циклон изменит погоду в Украине

Жара пока остается. Фото: pixabay

29 июля в Украину прорвется атмосферный фронт северного циклона Dana.

Он заменит антициклоны Albrecht и Balu, сообщила синоптик Наталья Диденко на странице в Facebook.

Этот фронт обусловит грозовые дожди на западе Украины, в Житомирской, Винницкой и местами в Киевской областях. Остальная территория будет принадлежать сухой воздушной массе.

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Жара пока остается. В среду в течение дня ожидается + 30 + 35 градусов, в западных областях + 26 + 30 градусов.

В столице завтра местами дождь, гроза, большая вероятность осадков - во второй половине дня и вечером. В столице будет жарко. До +33 градусов.

В четверг жара ослабеет до +26, +27 градусов. В пятницу, субботу и воскресенье в Киеве воздух будет свежим, + 22 + 24 градуса.

Начало августа целом не будет жарким.

28 июля в Украине будет жаркий день. Температура воздуха в большинстве областей составит +28...33°С. На западе Украины будет на несколько градусов ниже: +25...28°С. На юге, востоке и в центре до среды, 29 июля, температура может достичь +33...36°С.