Новый бой под Крутами: украинские воины уничтожили около 200 оккупантов

Теробороны и ВСУ уничтожили российских оккупантов под Крутами. Фото: apostrophe

Под Крутами в Черниговской области состоялся бой Вооруженных сил и терробороны с российскими оккупантами.

В результате россияне потерпели "ошеломительное поражение". Об этом сообщает "Оперативный ВСУ".

По свидетельству жителей общины, украинская армия уничтожила около 200 российских солдат и офицеров. Тела погибших оккупантов на двух КамАЗах увезли в сторону Сумской области.

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"Через 104 года украинцы и россияне сражались снова. На этот раз российская армия потерпела здесь ошеломляющее поражение", — говорится в сообщении ОТГ. Перед боем оккупанты обстреляли Мемориал памяти Героям Крут и фотографировались на его фоне.

Круты – символ борьбы за независимость Украины.

В 1918 году здесь состоялось сражение между армией УНР и большевиками, наступавшими на Киев. Тогда украинцы были вынуждены отступить. Но ценой многочисленных жертв враг был задержан, что дало время УНР подписать договор в Бресте.

На этот раз украинская армия дала отпор колонне вражеской техники, состоявшей из 800 единиц.

Россия в 4:00 утра 24 февраля напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, с востока и Крыма. Бои и атаки продолжаются почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.