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четверг, 30 апреля 2020 16:27

Новые правила вступительной кампании: документы будут подавать онлайн

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Новые правила вступительной кампании: документы будут подавать онлайн
Во время вступительной кампании-2020 студенты-контрактники смогут дистанционно подать все пакеты документов, включая оригиналы Фото: REUTERS

Во время вступительной кампании-2020 студенты-контрактники смогут дистанционно подать все пакеты документов, включая оригиналы.

При этом для абитуриентов, которые будут зачислены на бюджетные места, будет продлен период приема.

Про новый алгоритм вступительной кампании рассказал заместитель министра образования и науки Егор Стадный во время онлайн-брифинга.

"Стадия, которая обычно была очной – это подача оригиналов заявлений. Когда состоялся сам отбор и рекомендованы к зачислению на бюджетные места, нужно было очно подавать оригинал заявления подкреплен подписью. Для студентов, которые будут зачисляться на контрактные места мы делаем такую подачу документов полностью дистанционной. Сканированные копии документов можно отправлять университетам, чтобы избежать чрезмерного передвижения. Абитуриенты, зачисленные на бюджетные места смогут либо самостоятельно подать заявление, по одному человеку в определенный временной промежуток. Кроме того, мы планируем продлить период приема оригиналов заявлений и разрешить подачу оригинала заявления с подписью по почте", – рассказали в министерстве.

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При этом МОН рассматривает два сценария проведения вступительной кампании, в зависимости от того, когда будут сняты карантинные ограничения.

Если карантинные мероприятия будут отменены до начала июня, внешнее независимое оцінюванн будут пройдет с 25 июня по 17 июля.

В таком случае вступительная кампания начнется с 1 августа.

Второй сценарий рассматривает вариант, когда карантинные ограничения будут продлены до начала августа.

Тогда ВНО будет проведено в период с 17 августа по 4 сентября, а вступительная кампания начнется 25 сентября.

Со следующего учебного года для учащихся 5-го и высших классов 80% программы должно быть только на украинском языке. Об этом рассказала исполняющая обязанности министра образования и науки Украины Любомира Мандзий.

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