Новые нормы строительства сделают здания доступными

В опубликованных нормах усилили обязательность устройства элементов безбарьерности. Фото: stalkol.com.ua

По новым нормам все здания и сооружения в Украине, а также необходимая инфраструктура должны обязательно проектироваться с элементами доступности.

Внедрение этих ДБН является весомым шагом к созданию реальной безбарьерной среды в Украине и одной из первоочередных требований в связи с ратификацией Конвенции ООН о правах людей с инвалидностью и Соглашения об ассоциации с ЕС, - сообщили в Министерстве регионального развития, строительства и ЖКХ .

В опубликованных нормах усилили обязательность устройства элементов безбарьерности, привели все их необходимые технические характеристики и конкретные наглядные примеры такого внедрения. В частности, по проектированию:

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- пандусов, специальных подъемников и других средств доступности для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата;

- тактильных и визуальных элементов доступности: тактильной напольной плитки, информационных таблиц и обозначений шрифтом Брайля, аудиопоказателей для людей с нарушениями зрения;

- другого визуального информирования, дублирование важной звуковой информации текстами, организации сурдоперевода, использование систем звукоусиления для людей с нарушениями слуха и другие важные изменения.

"Сегодня, по данным Государственной службы статистики в Украине насчитывается около 3 млн человек с инвалидностью. А по данным Всемирной организации здравоохранения, инвалидность в Украине имеют около 10% от всего населения. 80% из этих людей являются трудоспособными и активными. Однако реализация их прав невозможна, пока в Украине не создадут реальную доступность в общественных заведениях и жилых зданиях, на улицах, в транспорте и другой инфраструктуре. Сейчас же почти 90% пандусов построены неправильно, нет тактильной плитки, и большинство людей даже не знают, для чего она нужна, отсутствуют элементы доступности для другого маломобильного населения. Так не должно быть! И новые ДБН направлены в первую очередь на эффективное решение этой проблемы ", - подчеркнул важность новых изменений заместитель министра регионального развития Лев Парцхаладзе.

В Кабмине работают над разработкой новых государственных строительных норм, которые позволят осовременить помещения судов в Украине.