Что изменится в помещениях украинских судов

 
Ексклюзивы
1/5
Каждая церковь должна выбрать: идти на поводу у России или придерживаться канонов
Каждая церковь должна выбрать: идти на поводу у России или придерживаться канонов
Просмотров: 243
Игорь Кондратюк о Maruv: "зрители не увидят ничего, кроме обнаженного тела"
Игорь Кондратюк о Maruv: "зрители не увидят ничего, кроме обнаженного тела"
1 Просмотров: 1458
Штрафы, штатные работники вместо ФЛП: какие изменения готовят к трудовому законодательству
Штрафы, штатные работники вместо ФЛП: какие изменения готовят к трудовому законодательству
Просмотров: 1026
Как избавиться от ям на дорогах
Как избавиться от ям на дорогах
Просмотров: 450
"Будет рассказывать украинцам, что Путин предлагал ей звезду с Кремля" - эксперт о Maruv
"Будет рассказывать украинцам, что Путин предлагал ей звезду с Кремля" - эксперт о Maruv
Просмотров: 1656
Нет разницы черт или ведьма - националисты пообещали разобраться с теми, кто покупает голоса
Нет разницы черт или ведьма - националисты пообещали разобраться с теми, кто покупает голоса
1 Просмотров: 1269
Эксперт рассказал, помогут ли новые антироссийские санкции освободить пленных моряков
Эксперт рассказал, помогут ли новые антироссийские санкции освободить пленных моряков
1 Просмотров: 648
"Мы теряем свое лицо" - Иван Гаврилюк о голливуських актерах в новом фильме "Захар Беркут"
"Мы теряем свое лицо" - Иван Гаврилюк о голливуських актерах в новом фильме "Захар Беркут"
Просмотров: 909
"Ау, СБУ, это же коллаборационисты": сети гудят от скандальных заявлений участниц отбора Евровидения
"Ау, СБУ, это же коллаборационисты": сети гудят от скандальных заявлений участниц отбора Евровидения
3 Просмотров: 5904
Эксперт рассказал, как Порошенко хочет использовать проход через Керченский пролив
Эксперт рассказал, как Порошенко хочет использовать проход через Керченский пролив
1 Просмотров: 1782
Фото
Все фото
1
4
33
4
10
На Хмельнитчине случилась уникальная ДТП с животными
На Хмельнитчине случилась уникальная ДТП с животными
Нашли уникальное захоронение варвара
Нашли уникальное захоронение варвара
Любомир Гузар в детстве, во время венчания и застолья - показали жизнь Блаженнейшего в фотографиях
Любомир Гузар в детстве, во время венчания и застолья - показали жизнь Блаженнейшего в фотографиях
Переселенцам отремонтировали 12 квартир за деньги Германии
Переселенцам отремонтировали 12 квартир за деньги Германии
На Днепропетровщине заработала крупнейшая солнечная электростанция в Украине
На Днепропетровщине заработала крупнейшая солнечная электростанция в Украине
Видео
Все видео
Не Maruv единственной: судья Нацотбора "Евровидения-2019" засветился в России
Не Maruv единственной: судья Нацотбора "Евровидения-2019" засветился в России
Отказали в субсидии: обнародовали шокирующие цифры
Отказали в субсидии: обнародовали шокирующие цифры
"Готова отказаться от концертов в России": MARUV сделала резкое заявление
"Готова отказаться от концертов в России": MARUV сделала резкое заявление
Назвали победителя Нацотбора Евровидения-2019
Назвали победителя Нацотбора Евровидения-2019
Солистка группы KAZKA показала, как поет вживую
Солистка группы KAZKA показала, как поет вживую
Интервью
1/5
"Не будет кавалерийской атаки НАТО на Россию" - аналитик Atlantic Council
"Не будет кавалерийской атаки НАТО на Россию" - аналитик Atlantic Council
1 Просмотров: 1206
"Ежемесячно платим 3,5 тысячи долларов за интернет. Хватает на письма и скайп" - как делается украинская наука на полюсе
"Ежемесячно платим 3,5 тысячи долларов за интернет. Хватает на письма и скайп" - как делается украинская наука на полюсе
Просмотров: 4113
"Мы нескольких сотнях метров от оккупантов и они могли нас расстрелять сразу"
"Мы нескольких сотнях метров от оккупантов и они могли нас расстрелять сразу"
Просмотров: 2844
Герой, Маг или Эстет: одежда может раскрыть характер человека благодаря архетипам - Катерина Стефанишин
Герой, Маг или Эстет: одежда может раскрыть характер человека благодаря архетипам - Катерина Стефанишин
Просмотров: 2223
Не согласен, чтобы четверо мужчин из-за рубежа руководили Украинским государством - Бессмертный
Не согласен, чтобы четверо мужчин из-за рубежа руководили Украинским государством - Бессмертный
2 Просмотров: 5229
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
25 февраля 2019
3 Просмотров: 684
Продати піаніно
Точно пригадую, що я впирався як міг. Вісім років тому дружина вирішила, що донька — майбутній музикант. — Треба купити піаніно, ...
вторник, 26 февраля 2019 14:10

Что изменится в помещениях украинских судов

  Комментировать
Что изменится в помещениях украинских судов
Публичное пространство в судах планируют осовременить. Фото: www.vinnitsa.info

В Министерстве регионального развития показали, как могут измениться помещения судов в Украине.

В Кабмине работают над разработкой новых государственных строительных норм, которые позволят осовременить помещения судов в Украине, - сообщил заместитель главы Минрегиона Лев Парцхаладзе в Facebook.

Новые нормы предусматривают, что в большинстве государственных и других административных учреждений Украины на смену устаревшему проектированию холлов придет формат открытого пространства без лишних стен и перегородок - так называемый open space.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Столичное админздание незаконно передали в частную собственность

В правительстве предполагают, что таким образом учреждения станут не только более открытыми и прозрачными визуально, но и в своей деятельности.

Публичное пространство в судах планируют осовременить, создав удобные и комфортные для посетителей холлы и залы ожидания в формате open space.

Помещение судов также должны предусматривать обязательный безбарьерный доступ для людей с инвалидностью и надлежащие условия для посетителей с маленькими детьми.

В Украине вступили в силу обновленные строительные нормы, которые позволяют строить детские площадки на крышах невысоких сооружений.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Что изменится в помещениях украинских судов». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
26
февраля

Любомир Гузар в детстве, во время венчания и застолья - показали жизнь Блаженнейшего в фотографиях

Самое читаемое
Пользователей ошеломили самые откровенные наряды оскаровской вечеринки
Пользователей ошеломили самые откровенные наряды оскаровской вечеринки
35
 Просмотров: 63184
Леся Украинка в Египте, Крыму, Италии, на Кавказе - редкие фото поэтессы облетели сеть
Леся Украинка в Египте, Крыму, Италии, на Кавказе - редкие фото поэтессы облетели сеть
33
 Просмотров: 54367
Бывший &quot;регионал&quot; Добкин обозвал Джамалу
Бывший "регионал" Добкин обозвал Джамалу 6 Просмотров: 25668
Какими были самые красивые женщины ХХ века: фото
Какими были самые красивые женщины ХХ века: фото
9
 Просмотров: 19917
Любомир Гузар в детстве, во время венчания и застолья - показали жизнь Блаженнейшего в фотографиях
Любомир Гузар в детстве, во время венчания и застолья - показали жизнь Блаженнейшего в фотографиях
33
 Просмотров: 15024
Общество
Каждая церковь должна выбрать: идти на поводу у России или придерживаться канонов
Каждая церковь должна выбрать: идти на поводу у России или придерживаться канонов
 Просмотров: 252
На Хмельнитчине случилась уникальная ДТП с животными
На Хмельнитчине случилась уникальная ДТП с животными
1
 Просмотров: 549
Школьник умер после инфекционного заболевания
Школьник умер после инфекционного заболевания Просмотров: 396
Нашли уникальное захоронение варвара
Нашли уникальное захоронение варвара
4
 Просмотров: 1314
Укрзализныцю просят не повышать тарифы
Укрзализныцю просят не повышать тарифы Просмотров: 72
Больше всего комментируют
8
MARUV не поедет на Евровидение
6
Бывший "регионал" Добкин обозвал Джамалу
4
Окружение Порошенко разворовывало оборонку и торговало с Россией - СМИ
4
Порошенко заговорил о полномасштабной войне с Россией
3
По всему миру люди выходят на акции за освобождение Крыма
Голосов: 35213
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua