Что изменится в помещениях украинских судов

Публичное пространство в судах планируют осовременить. Фото: www.vinnitsa.info

В Министерстве регионального развития показали, как могут измениться помещения судов в Украине.

В Кабмине работают над разработкой новых государственных строительных норм, которые позволят осовременить помещения судов в Украине, - сообщил заместитель главы Минрегиона Лев Парцхаладзе в Facebook.

Новые нормы предусматривают, что в большинстве государственных и других административных учреждений Украины на смену устаревшему проектированию холлов придет формат открытого пространства без лишних стен и перегородок - так называемый open space.

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В правительстве предполагают, что таким образом учреждения станут не только более открытыми и прозрачными визуально, но и в своей деятельности.

Публичное пространство в судах планируют осовременить, создав удобные и комфортные для посетителей холлы и залы ожидания в формате open space.

Помещение судов также должны предусматривать обязательный безбарьерный доступ для людей с инвалидностью и надлежащие условия для посетителей с маленькими детьми.

В Украине вступили в силу обновленные строительные нормы, которые позволяют строить детские площадки на крышах невысоких сооружений.