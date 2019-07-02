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вторник, 02 июля 2019 13:06

Новую Конституцию создадут с помощью чат-бота

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Новую Конституцию создадут с помощью чат-бота
Конституция ценностей будет издана накануне Дня Независимости Фото: Ukrainian ID

Украинцам предложили с помощью смартфона принять участие в создании Конституции ценностей.

С этой целью был создан чат-бот, предлагающий дать ответ на три вопроса:

-какие ценности вы считаете приоритетными для здоровой и успешной страны;

-отсутствие или преимущество каких ценностей вас беспокоит в нашем обществе;

- какими путями или средствами мы должны актуализировать для общества ценности, которые будут вести Украину в будущее.

Автором идеи создания документа стала общественная деятельница Наталья Заболотная, а составителем - писатель и издатель Александр Апальков.

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"Должны заставить политиков Украины и всего мира строить свое лидерство на фундаменте ценностей. Ценностей, которые должны пройти строгую ревизию учитывая глобальные вызовы. Мы сами должны сформулировать и лелеять ценности, которые обеспечат нам дорогу вперед", - отмечает Наталья Заболотная

Конституция ценностей будет издана накануне Дня Независимости Украины и станет символическим документом, определяющим ключевые правила гуманитарной безопасности и общественной жизни Украины.

Над документом уже начали работать международные и отечественные эксперты, лидеры мнений во время подготовки и проведения Международного форума Ukrainian ID, который в июне состоялся в Каневе. Это десятки известных личностей: первый президент Украины Леонид Кравчук, профессор Гарвардского университета Григорий Грабович, бельгийский социолог и культуролог Паскаль Гилен и другие.

Лидеры мнений Украины и мира во второй раз собрались в Каневе на Международном экономико-гуманитарного форуме Ukrainian ID. Темой Форума стала "Революция ценностей".

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