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четверг, 13 июня 2019 21:25

Мировые эксперты представили видение будущего Украины

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Мировые эксперты представили видение будущего Украины
Президент Фонда гуманитарного развития Украины Наталья Заболотная: Вызовы требуют работы с нашими ценностями Фото: Ukrainian ID

Лидеры мнений Украины и мира во второй раз собрались в Каневе на Международном экономико-гуманитарного форуме Ukrainian ID. Темой Форума стала "Революция ценностей".

"Во времена перемен, которые сегодня переживает наша цивилизация, только ценности являются фундаментом социального и экономического прогресса. Будущее ставит перед всем человечеством грандиозные вызовы, которые раньше мы не могли себе представить. Изменение климата стало фактором, влияющим на экономику всей планеты на физическое существование каждого из нас и наших детей. Неравенство граждан в доступе к ресурсам ставит под угрозу перспективы целых наций. Соблюдение принципов гуманитарной безопасности уже не является философией - оно является вопросом жизни и смерти. Мы сможем ответить на эти вызовы, если руководствоваться не желанием повышать свои доходы или увеличивать свое политическое влияние. Эти вызовы требуют работы с нашими ценностями ", - отметила президент Фонда гуманитарного развития Украины Наталья Заболотная.

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Форум открыл первый Президент Украины Леонид Кравчук. Среди участников Ukrainian ID этого года президент Watch Energy Group Ханс-Йозеф Фелл, американский дипломат Джон Хербст, посол Бельгии в Украине Алекс Ленартс.

Участники Ukrainian ID создавали стратегии срочных действий в области экономики, экологии, инфраструктуры, энергетики, образования, технологий, культуры, а также в вопросах гендерного равенства, развития образования, культуры и туризма. По результатам работы будет выдана Конституции ценностей.

Активистка Екатерина Гандзюк стала лауреатом премии Ukrainian ID Awards за несокрушимое стремление к справедливости и гражданское достоинство посмертно.

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июня

Украинцы отмечают 5-ю годовщину освобождения Мариуполя

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  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
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  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
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