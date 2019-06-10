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понедельник, 10 июня 2019 20:23

Екатерину Гандзюк наградили посмертно

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Екатерину Гандзюк наградили посмертно
Президент форума Ukrainian ID Наталья Заболотная передаст награду отцу активистки Фото: Ukrainian ID

Активистка Екатерина Гандзюк стала лауреатом премии Ukrainian ID Awards за несокрушимое стремление к справедливости и гражданское достоинство посмертно.

В Каневе на Тарасовой горе в рамках Международного экономико-гуманитарного форума Ukrainian ID состоялась церемония награждения.

Награда будет передано отцу - Виктору Гандзюку. Екатерина защищала интересы местного сообщества в Херсонском городском совете, а до этого работала в структурах ООН. Активистка была облита кислотой в родном городе, и в 2018 году умерла в больнице в Киеве. Следствие связывает покушение на Екатерину с тем, что она выступала против коррумпированных политиков и представителей силовых структур.

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"Это награда, которая присуждается за выдающиеся достижения и эффективные практики во имя процветания и гуманизации человечества. Призвана стимулировать ответственное развитие общества. Наш оргкомитет продолжает практику празднования тех людей, которые сделали большой вклад в развитие человека и общества, но до сих пор не были достойно отмечены в Украине и за рубежом", - отметила президент Международного экономико-гуманитарного форума Ukrainian ID Наталья Заболотная.

Кроме активистки, отметили Фонд семьи Богдана Гаврилишина и скрипача Илью Бондаренко.

В прошлом году первыми лауреатами премии Ukrainian ID Awards стали украинский режиссер и политзаключенный Кремля Олег Сенцов, экс-министр финансов Украины Наталья Яресько и благодетельница Ольга Бондаренко.

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Дата
10
июня

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