Новоизбранный глава УПЦ Епифаний анонсировал первые шаги единой церкви в Украине

Епифаний сделал важное заявление. Фото: ТСН

Новоизбранный предстоятель единой Поместной автокефальной православной церкви Украины Епифаний заявил, что на формирование руководящих органов после получения томоса понадобится один-два месяца.

"Первым решением, конечно, нам нужно сформировать соответствующие органы... Я считаю, что после получения томоса, это рождественский цикл, много праздников приходится, но в течение месяца-двух мы сформируем эти органы единой церкви и будем в дальнейшем работать на развитие этой единой церкви ", - заявил митрополит в эфире телеканала "1+1".

На сегодня церковь насчитывает около 7000 православных приходов в Украине, что больше, чем было до объединения.

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В воскресенье, 16 декабря, в Михайловском Златоверхом соборе в Киеве митрополит Киевский и всея Украины Епифаний провел первую литургию в качестве Предстоятеля единой Поместной автокефальной православной церкви Украины.