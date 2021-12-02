Новогодняя почтовая резиденция начинает принимать письма от детей

Дети могут отправлять письма новогоднему волшебнику. Фото: Новогодняя почтовая резиденция

Новогодняя почтовая резиденция уже начала работу. Дети со всей страны могут отправить письмо Святому Николаю.

Об этом говорится в сообщении резиденции в Facebook.

"Письма с особым утешением передадут волшебнику, чтобы тот осуществил ваши самые заветные мечты", - говорится в посте.

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В письмах можно писать все, что хочется получить под елку в новогоднюю ночь. Самые трогательные истории опубликуют на странице.

Отправить письмо можно по адресу: 01001, Киев, ул. Крещатик, 22. А в графе "кому" написать: новогоднему волшебнику.

Не забывайте указывать контактный телефон и почтовый адрес, чтобы новогодний волшебник знал, кому отправлять подарки под елку.

Новогодняя резиденция расположена в здании главного почтомата Укрпочты, которое и является инициатором акции. Подарки детям готовят спонсоры.